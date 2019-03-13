فضل: الإعلان عن نظام التطوع في أمم إفريقيا قريبا.. وأتمنى مشاركة كل المصريين

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 18:55

كتب : عاطف شادي

كأس الأمم الإفريقية

حددت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا الأسبوع المقبل للكشف عن طريقة التقدم بالنسبة للمتطوعين للعمل بجميع لجان البطولة.

وقال محمد فضل المدير التنفيذي لبطولة كأس الأمم: "سيتم الكشف عن جميع تفاصيل التقديم للعمل بشكل تطوعي في لجان البطولة وفي مختلف مواقع الحدث، وذلك مع بداية الأسبوع حيث سيتم توضيح جميع التفاصيل وكيفية التواجد في المسابقة القارية".

أوضح فضل "أنا سعيد للغاية بحماس الشباب المصري الراغب في العمل بالبطولة، وبالفعل أتلقى آلاف الطلبات للعمل التطوعي بالبطولة والأمر لا يقتصر على الشباب المصري وإنما وصل لشباب دول عربية وأفريقية وأوروبية تقدم المئات منهم بطلبات للعمل في البطولة".

أخبار متعلقة

فضل: مصر جاهزة بـ10 ملاعب لكأس الأمم.. وأسوان خارج الحسابات فضل: إعلام المصريين المسؤول عن افتتاح وختام كأس الأمم فضل: حتى الآن لم يتم استبعاد استاد بورسعيد من بطولة الأمم فضل لـ في الجول: بيع تذاكر أمم إفريقيا سيكون إلكترونيا

وأكمل "الكشف عن طريقة التقدم للعمل التطوعي بكأس الأمم سيشمل الإعلان عن موقع التسجيل الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل اللجنة المنظمة والتي تنطلق قريبا جدا وكذلك سيتم الكشف عن التخصصات المطلوبة وجميع التفاصيل مع بداية الأسبوع المقبل".

مشاركة الشباب

وواصل "نبحث عن دعم ومساندة الشباب ليس فقط في التطوع، لكن في التنظيم والمشاركة بالأفكار وفيما يخص كل مجالات الإبداع".

وأكد "هدفنا إعطاء فرصة للكوادر الشابة للتنفس من خلال البطولة".

وأتم "الوقت قصير لكن لدينا كل العزم على تنظيم بطولة مشرفة نخاطب بها كل العالم وليس مصر أو القارة الإفريقية فقط".

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف حقيقة شائعة عينة لاعبا الزمالك الإيجابية في اختبار المنشطات

عامر حسين يوضح سبب تواجد حسام حسن في الملعب مع سموحة رغم عقوبة الإيقاف

اتحاد تونس لـ في الجول: حتى الآن.. ساسي ينضم للمنتخب بعد مباراة الزمالك ضد حسين داي

مجدي عبد الغني: هذه هي الملاعب المستضيفة لأمم إفريقيا.. وطلبات لجان التفتيش "بسيطة"

هل يسجل صلاح ثاني أهدافه في دور الـ16 بدوري الأبطال؟

محمد فضل كأس الأمم الإفريقية

نرشح لكم

أخر الأخبار

اسكواش – رنيل الوليلي تهزم الشربيني وتتوج بأولى بطولاتها في 2019 3 دقيقة | رياضات أخرى
عصر جديد؟ قائمة ألمانيا تشهد استدعاء 3 وجوه لأول مرة والعديد من الأسماء الشابة 11 دقيقة | أوروبا
النقطة الثانية في اللقاء الثاني لمؤمن سليمان.. النجوم والإنتاج يتعادلان بهدف لكل فريق 15 دقيقة | الدوري المصري
مدرب حسين داي: لا أعذار تمنعنا من الفوز على الزمالك "الأقوى في المجموعة".. وتلك مفاتيح الانتصار 29 دقيقة | إفريقيا
من إنزال السروال إلى اللعب لـ إسبانيا.. خايمي ماتا أو ما يمكن أن يتغيّر في 10 سنوات 40 دقيقة | أوروبا
إنفانتينو يعلن: كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقا في 2021.. ونعمل لزيادة منتخبات مونديال قطر 57 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك" 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك