فضل: الإعلان عن نظام التطوع في أمم إفريقيا قريبا.. وأتمنى مشاركة كل المصريين

حددت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا الأسبوع المقبل للكشف عن طريقة التقدم بالنسبة للمتطوعين للعمل بجميع لجان البطولة.

وقال محمد فضل المدير التنفيذي لبطولة كأس الأمم: "سيتم الكشف عن جميع تفاصيل التقديم للعمل بشكل تطوعي في لجان البطولة وفي مختلف مواقع الحدث، وذلك مع بداية الأسبوع حيث سيتم توضيح جميع التفاصيل وكيفية التواجد في المسابقة القارية".

أوضح فضل "أنا سعيد للغاية بحماس الشباب المصري الراغب في العمل بالبطولة، وبالفعل أتلقى آلاف الطلبات للعمل التطوعي بالبطولة والأمر لا يقتصر على الشباب المصري وإنما وصل لشباب دول عربية وأفريقية وأوروبية تقدم المئات منهم بطلبات للعمل في البطولة".

وأكمل "الكشف عن طريقة التقدم للعمل التطوعي بكأس الأمم سيشمل الإعلان عن موقع التسجيل الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل اللجنة المنظمة والتي تنطلق قريبا جدا وكذلك سيتم الكشف عن التخصصات المطلوبة وجميع التفاصيل مع بداية الأسبوع المقبل".

مشاركة الشباب

وواصل "نبحث عن دعم ومساندة الشباب ليس فقط في التطوع، لكن في التنظيم والمشاركة بالأفكار وفيما يخص كل مجالات الإبداع".

وأكد "هدفنا إعطاء فرصة للكوادر الشابة للتنفس من خلال البطولة".

وأتم "الوقت قصير لكن لدينا كل العزم على تنظيم بطولة مشرفة نخاطب بها كل العالم وليس مصر أو القارة الإفريقية فقط".

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