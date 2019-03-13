عامر حسين يوضح سبب تواجد حسام حسن في الملعب مع سموحة رغم عقوبة الإيقاف

أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، سبب تواجد حسام حسن مدرب سموحة في الملعب مع الفريق أمام الإسماعيلي رغم عقوبة الإيقاف.

وقاد حسام حسن فريق سموحة لأول مرة أمام الإسماعيلي بعد تعيينه مدربا للفريق، وتواجد في الملعب رغم عقوبة إيقافه لمباراة من اتحاد الكرة.

وقال عامر حسين في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "اتحاد الكرة ولجنة المسابقات تتعامل من خلال نظام إلكتروني مع الأندية وفيه كان حسام حسن مستمرا مع بيراميدز خلال مباراة الداخلية التي قادها احمد حسن، ما يعني أن المدير الفني نفذ عقوبة الإيقاف في مباراة الداخلية حيث لم يكن تم تغييره حينها قبل استبداله بعدها بالمدرب رامون دياز".

وأضاف "الوضع يختلف في المدربين عن اللاعبين، ففي حالة انتقالات اللاعبين يتم كتابة فترة الإيقاف سواء مباراة أو اثنين أو أكثر علي الاستغناء الخاص بكل لاعب بحيث يتم التأكيد علي الإيقاف وتنفيذه مع النادي الجديد، وهو ما لا يحدث في حالة المدربين حيث يتم الاكتفاء بالتغيير على نظام الاتحاد".

كان حسام حسن قد تعرض للإيقاف لمدة مباراة على خلفية اعتراضه على حكم مباراة بيراميدز والزمالك في بطولة الدوري.

حسام حسن قد تولى تدريب نادي سموحة خلفا لنظهر عبد الرحمن، وقاد الفريق أمام الإسماعيلي.

وخسر سموحة أمام الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء، في أولى مباريات حسام حسن مع الفريق.

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