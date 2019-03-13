قال أمين موقو المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم إن حتى اللحظة، سينضم فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لمعسكر منتخب تونس مع بدايته، صباح الاثنين المقبل.

وينطلق معسكر منتخب تونس بعد يوم من مواجهة الزمالك لنصر حسين داي في الكونفدرالية الإفريقية في الجزائر، وبحسب تصريحات موقو، فإن الوضع الحالي يعني عدم خوض ساسي لمباراة المقاولون العرب في الدوري.

وقال موقو لـFilGoal.com: "لم تصلنا أي مراسلات كتابية من الزمالك في هذا الصدد (تأخير انضمام ساسي)، والوضع بالنسبة لنا طبيعي".

وأردف "ساسي سينهي مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي ثم ينضم للمعسكر صباح الاثنين المقبل".

وأعلن الاتحاد التونسي عن قائمة المنتخب لمباراتي إي سواتيني يوم 22 مارس، ومباراة الجزائر الودية يوم 26 مارس والتي انضم لها فرجاني ساسي، ولم ينضم لها حمدي النقاز.

ويواجه الزمالك المقاولون يوم 20 مارس في مباراة مؤجلة من الدوري المصري تم وضع موعدها أثناء التوقف الدولي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك يجري اتصالات بالاتحاد التونسي، والمغربي، لتأخير انضمام ساسي وخالد بوطيب لمنتخبيهما لبعد مباراة المقاولون.

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