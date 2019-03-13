خاص اتحاد تونس لـ في الجول: حتى الآن.. ساسي ينضم للمنتخب بعد مباراة الزمالك ضد حسين داي

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 15:59

كتب : فادي أشرف

علي معلول - فرجاني ساسي - تونس

قال أمين موقو المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم إن حتى اللحظة، سينضم فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لمعسكر منتخب تونس مع بدايته، صباح الاثنين المقبل.

وينطلق معسكر منتخب تونس بعد يوم من مواجهة الزمالك لنصر حسين داي في الكونفدرالية الإفريقية في الجزائر، وبحسب تصريحات موقو، فإن الوضع الحالي يعني عدم خوض ساسي لمباراة المقاولون العرب في الدوري.

وقال موقو لـFilGoal.com: "لم تصلنا أي مراسلات كتابية من الزمالك في هذا الصدد (تأخير انضمام ساسي)، والوضع بالنسبة لنا طبيعي".

أخبار متعلقة

مكافأة من الزمالك لشبابه بعد الفوز على الأهلي.. وخاصة من ساسي وعلاء قائمة تونس – عودة معلول وتواجد ساسي واستبعاد النقاز خبر في الجول – التشخيص المبدئي لإصابة ساسي أمام جور ماهيا

وأردف "ساسي سينهي مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي ثم ينضم للمعسكر صباح الاثنين المقبل".

وأعلن الاتحاد التونسي عن قائمة المنتخب لمباراتي إي سواتيني يوم 22 مارس، ومباراة الجزائر الودية يوم 26 مارس والتي انضم لها فرجاني ساسي، ولم ينضم لها حمدي النقاز.

ويواجه الزمالك المقاولون يوم 20 مارس في مباراة مؤجلة من الدوري المصري تم وضع موعدها أثناء التوقف الدولي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك يجري اتصالات بالاتحاد التونسي، والمغربي، لتأخير انضمام ساسي وخالد بوطيب لمنتخبيهما لبعد مباراة المقاولون.

اقرأ أيضا

مران الأهلي – لاسارتي ينفعل على اللاعبين ومران خاص للحراس والمدافعين.. وحضور جوزيه والخطيب

أبو ريدة: متفائل بتنظيم أمم إفريقيا لـ3 أسباب.. أتمنى أن يصاحبه فوز المنتخب

تقرير برازيلي: ساو باولو يريد كينو.. واختلاف مع بيراميدز حول طريقة الانتقال

محمد الشناوي يشارك في جزء من مران الأهلي

بالفيديو – هدفا أوباما وساسي ضمن أجمل 5 أهداف في الجولة الخامسة للكونفدرالية

فرجاني ساسي الزمالك تونس في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

فضل: الإعلان عن نظام التطوع في أمم إفريقيا قريبا.. وأتمنى مشاركة كل المصريين 4 دقيقة | إفريقيا
في الجول يكشف حقيقة شائعة عينة لاعبا الزمالك الإيجابية في اختبار المنشطات 5 دقيقة | إفريقيا
بويول يكشف عن أبرز المرشحين لتتويج بأبطال أوروبا 27 دقيقة | أوروبا
الكشف عن راتب زيدان مع ريال مدريد 30 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - حُسمت الصدارة.. الترجي يتخطى الصفاقسي ويوسع الفارق بحضور مصري 35 دقيقة |
عامر حسين يوضح سبب تواجد حسام حسن في الملعب مع سموحة رغم عقوبة الإيقاف ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك