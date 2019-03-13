هل يسجل صلاح ثاني أهدافه في دور الـ16 بدوري الأبطال؟

رغم أنه يظهر سنويا في دوري أبطال أوروبا منذ احترافه في القارة العجوز، غير أن نجمنا المصري محمد صلاح يظهر في دور الـ16 من المسابقة للمرة الثالثة فقط.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي الذي انتهى به لقاء الذهاب.

لعب صلاح مرحلة التأهل لدور المجموعات في أكثر من مناسبة وودع المسابقة في نهاية مرحلة المجموعات في أحيان أخرى.

مرتين فقط نجح الدولي المصري فيهما بالمشاركة في دور الـ16 من المسابقة الأوروبية الأقوى.

الأولى كانت مع روما بموسم 2015-2016 واصطدم بريال مدريد بطل المسابقة لاحقا.

شارك صلاح في مباراتي الذهاب والإياب بالكامل لكن روما خسر مرتين بثنائية نظيفة.

في موسمه الأول مع ليفربول تأهل مع الفريق لدور الـ16 بعد عبور مرحلة المجموعات بنجاح.

واجه ليفربول منافسه بورتو الذي تغلب عليه بخماسية نظيفة في البرتغال، وسجل صلاح هدفا.

في مباراة الإياب بأنفيلد جلس لاعب المقاولون العرب السابق على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الربع ساعة الأخيرة.

هذا الموسم شارك صلاح أمام بايرن بمباراة الذهاب لكنه لم يسجل، فهل تشهد مباراة بايرن ليلة الأربعاء ثاني أهداف صلاح في دور الـ16؟

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