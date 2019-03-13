جوارديولا: مع الاعتذار للشعب الإنجليزي أريد تأهل بايرن على حساب ليفربول

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 17:23

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يتمنى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تأهل بايرن ميونيخ على حساب ليفربول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي الذي انتهى به لقاء الذهاب.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "مع الاعتذار للشعب الإنجليزي أريد تأهل بايرن على حساب ليفربول".

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وأضاف "بايرن فريقي السابق وقضيت 3 سنوات بين جدرانه وأحب النادي والمدينة كثيرا، ولذلك أتمنى لهم التوفيق".

وأوضح بيب "المباراة ستكون صعبة على الطرفين بكل تأكيد".

ويدخل ليفربول مباراة الإياب ضد بايرن بفرصتين للتأهل، أحدهما الفوز بأي نتيجة، والأخرى بالتعادل الإيجابي بأي عدد من الأهداف.

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