جوارديولا: مع الاعتذار للشعب الإنجليزي أريد تأهل بايرن على حساب ليفربول

يتمنى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تأهل بايرن ميونيخ على حساب ليفربول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي الذي انتهى به لقاء الذهاب.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "مع الاعتذار للشعب الإنجليزي أريد تأهل بايرن على حساب ليفربول".

وأضاف "بايرن فريقي السابق وقضيت 3 سنوات بين جدرانه وأحب النادي والمدينة كثيرا، ولذلك أتمنى لهم التوفيق".

وأوضح بيب "المباراة ستكون صعبة على الطرفين بكل تأكيد".

You can take the Pep out of Bayern, but you can't take the Bayern out of Pep 🔴⚪#packmas #FCBLFC pic.twitter.com/2YEPYwZoP4 — FC Bayern English (@FCBayernEN) March 13, 2019

ويدخل ليفربول مباراة الإياب ضد بايرن بفرصتين للتأهل، أحدهما الفوز بأي نتيجة، والأخرى بالتعادل الإيجابي بأي عدد من الأهداف.

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