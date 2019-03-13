ريدناب: تركيز دفاع بايرن على ماني سيفيد صلاح

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 15:27

كتب : FilGoal

صلاح - ماني

يعتقد جيمي ريدناب لاعب ليفربول السابق أن تألق ساديو ماني مؤخرا سيفيد محمد صلاح في مباراة فريقهما ضد بايرن ميونيخ يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي الذي انتهى به لقاء الذهاب.

وقال ريدناب لجريدة ديلي ميل: "في الموسم الماضي، كان كل شيء حول محمد صلاح، عندما توقفه فأنك أوقفت ليفربول، لكن الآن الوضع تغير".

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وأضاف "ساديو ماني هو أكبر تهديد. إنه يسجل أهدافًا، ويستخدم قوته لبث الذعر في نفوس المدافعين".

وواصل "سجل ماني ثمانية أهداف في عام 2019، مثل صلاح وروبرتو فيرمينو مجتمعين. إن التركيز على ماني سيساعد صلاح في الواقع، لأنه سيتيح له مساحة أكبر".

وأتم "نعم هدف صلاح الأخير كان ضد بورنموث منذ أكثر من شهر، لكنه لا يزال قادرًا على تحقيق النجاح عندما يحتاج ليفربول إليه".

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