أليسون: علينا أن نكون في كامل تركيزنا لإيقاف ليفاندوفسكي

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 13:19

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ - بوروسيا دورتموند

وصف أليسون بيكر حارس ليفربول منافسه روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بأنه ضمن الأبرز في العالم، مشددا على أن الفريق ككل يستعد للحد من خطورته في لقاء الفريقين ليل الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي الذي انتهى به لقاء الذهاب.

وقال أليسون عن كيفية استعداده لمواجهة روبيرت ليفاندوفسكي: "نستعد لمواجهة ليفاندوفسكي كمواجهة أي لاعب آخر. هو مهاجم رائع، وربما يكون أحد أفضل المهاجمين في العالم".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "ليفاندوفسكي يقوم بتحركات جيدة وأنا من المعجبين بطريقته في اللعب، لذلك يجب علينا أن نكون في كامل تركيزنا لإيقاف خطورته، بالإضافة للاعبين المميزين الآخرين".

وأتم الحارس البرازيلي "أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة، ونحن مستعدون جيدًا لها".

يذكر أن ليفاندوفسكي غاب عن تدريبات فريقه يوم الإثنين، وذكر موقع بايرن أن المهاجم البولندي تدرب بشكل فردي في صالة الجيمانزيوم وغاب عن المران الجماعي.

ويغيب عن صفوف بايرن ميونيخ في لقاء ليفربول الرباعي جوشوا كيميتش، توماس مولر للإيقاف، وآريين روبن وكورنتين توليسو للإصابة.

ويدخل ليفربول مباراة الإياب ضد بايرن بفرصتين للتأهل، أحدهما الفوز بأي نتيجة، والأخرى بالتعادل الإيجابي بأي عدد من الأهداف.

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