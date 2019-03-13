كوفاتش: بالطبع لن نندفع إلى الهجوم بكل قوة أمام ليفربول

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 12:52

كتب : FilGoal

ليفربول - بايرن ميونيخ

يرفض نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ المخاطرة أمام ليفربول بالهجوم الكاسح في مباراة الفريقين يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي الذي انتهى به لقاء الذهاب.

وقال كوفاتش في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يجب علينا أن ندخل في أجواء المباراة بسرعة وأن نتحكم في مجراها".

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وأضاف "بالطبع لن نندفع إلى الهجوم بكل قوة، فليفربول فريق خطير جدًا فيما يتعلق بالهجمات المرتدة، ولذلك يجب علينا أن نلعب بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم".

واستمر "يجب علينا أن نكون أكثر فاعلية أمام المرمى وأن نستغل الفرص المتاحة لنا أفضل استغلال. لقد استطعنا خلق العديد من الفرص التهديفية في المباريات الأخيرة واستطعنا تحقيق الفوز في معظمها".

وواصل "أعتقد أن تركيز اللاعبين يزداد مع اقتراب نهاية الموسم. إذا أردنا التأهل إلى الدور التالي، فيجب علينا الفوز".

ويغيب عن صفوف بايرن ميونيخ في لقاء ليفربول الرباعي جوشوا كيميتش، توماس مولر للإيقاف، وآريين روبن وكورنتين توليسو للإصابة.

ويدخل ليفربول مباراة الإياب ضد بايرن بفرصتين للتأهل، أحدهما الفوز بأي نتيجة، والأخرى بالتعادل الإيجابي بأي عدد من الأهداف.

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