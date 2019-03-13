جوارديولا: تواجد 3 فرق إنجليزية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا شيء رائع

أبدى الإسباني بيب جوارديولا سعادته من تألق الفرق الإنجليزية هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا وحجزها لـ3 مقاعد في الدور ربع النهائي من البطولة لكسر الهيمنة الإسبانية في السنوات الأخيرة وذلك في تصريحات لشبكة BBC.

وكتبت سباعية في شباك شالكه الألماني في إياب دور الـ16 قد أكدت تأهل مانشستر سيتي لدور الـ8 كثالث الفريق الإنجليزية بعد توتنام ومانشستر يونايتد، وقد يصبح ليفربول رابعهم إذا انتصر على بايرن ميونيخ في لقائهما الذي يقام مساء الأربعاء.

وقال جوارديولا "أمر رائع للكرة الإنجليزية تواجد ثلاثة فرق منها على الأقل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليفربول أيضا ربما يتمكن من التأهل".

وتابع "طوال العِقد الماضي سيطرت الأندية الإسبانية على الكرة الأوروبية، ما حدث هذا العام مدهش للكرة في إنجلترا".

وأتم: "سنحاول الفوز بالبطولة هذا العام، إذا لم ننجح سنحاول بجهد أكبر العام القادم".

آخر خمس نسخ من دوري أبطال أوروبا كان بطلها إسبانيا بواقع 4 كؤوس لريال مدريد وواحد لبرشلونة، آخر بطل إنجليزي كان تشيلسي في 2012.

تواجد 3 أو 4 فرق في ربع نهائي هذا العام يزيد حظوظ إنجلترا بتواجد ممثل منها على منصة التتويج الأوروبي بنهاية العام.

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