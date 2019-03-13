تقرير برازيلي: ساو باولو يريد كينو.. واختلاف مع بيراميدز حول طريقة الانتقال

كشف تقرير "جلوبو سبورت" البرازيلية عن رغبة ساو باولو في ضم جناح بيراميدز، كينو.

وقال التقرير إن مدرب كينو السابق في بالميراس، كوكا، يريد اللاعب في فريقه الحالي، ساو باولو.

ولكن التقرير كشف أن ساو باولو يريد الحصول على كينو عن طريق الإعارة، فيما يفضل بيراميدز إتمام الانتقال عن طريق البيع النهائي إن وصل الناديين لاتفاق.

ويقدم البرازيلي مستويات رائعة مع بيراميدز الذي انتقل له مطلع الموسم من بالميراس.

وساهم كينو بـ 9 أهداف مسجلة و10 أهداف مصنوعة مع بيراميدز هذا الموسم، ليصل الفريق للمركز الثالث في الدوري المصري حتى الآن.

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