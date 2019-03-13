كلوب يكشف موقف ترينت ولوفرين من المشاركة ضد بايرن

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 12:03

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي ليفربول بهدف لوفرين في نيوكاسل

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حالة لاعبيه البدنية قبل مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي الذي انتهى به لقاء الذهاب.

وفي تعليق له على إصابة ترينت، قال كلوب لموقع ناديه: "الأمور على ما يرام. لقد تعرض لإصابة طفيفة ضد بيرنلي، ولكنها لا تستدعي القلق على الإطلاق".

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ضمت القائمة أيضًا كلًا من ديان لوفرين، الذي عاد إلى مقاعد البدلاء في مباراة بيرنلي بعد تعافيه من الإصابة، وجيمس ميلنر، الذي غاب عن نفس المباراة بعد شعوره ببعض الآلام العضلية، ومن المنتظر أن يتم تقييم حالتهما قبل ساعات من اللقاء لتحديد مدى جاهزيتهما للمشاركة.

بعد وصول الفريق إلى ميونيخ، علق كلوب على حالة اللاعب الكرواتي قائلًا: "لوفرين تدرب بشكل طبيعي ويبقى خيارًا متاحًا. ربما لا يمكنه لعب 90 دقيقة كاملة، ولكن سنرى ما ستؤول إليه الأمور".

جدير بالذكر أن ليفربول سيدخل المباراة متسلحًا بعودة مدافعه المتألق فيرجيل فان دايك، وذلك بعد أن كان اللاعب الهولندي قد غاب عن مباراة الذهاب للإيقاف.

ويدخل ليفربول مباراة الإياب ضد بايرن بفرصتين للتأهل، أحدهما الفوز بأي نتيجة، والأخرى بالتعادل الإيجابي بأي عدد من الأهداف.

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