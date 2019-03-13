جوارديولا يتحدث عن صلابة فريقه بعد اكتساح شالكه بالسبعة

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 11:45

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بما قدمه لاعبيه في اكتساح شالكه بنتيجة 7-0 في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليل الثلاثاء.

وتأهل سيتي لربع نهائي دوري الأبطال بالفوز 10-2 في مجموع المباراتين.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لعبنا بصلابة ولم تسنح لهم أي فرصة، والشوط الثاني كان مذهلا".

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وأضاف "كان يتعين علينا أن نقوم بعملنا وقد فعلنا، لعبنا بجدية وأنا سعيد للغاية بالتواجد في قرعة ربع النهائي".

وحصل ليروي ساني على جائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه، حيث أشاد المدير الفني بما قدمه اللاعب الألماني أمام فريقه السابق.

وعن هذا قال جوارديولا: "أحب الأمر عندما يركض ليروي ساني، إنه يملك الجرأة".

وواصل "الأمر ليس سهلا بالنسبة لليروي، ثقته قد تهتز عندما لا يلعب كثيرا، لكنه بعد الهدف الأول لعب بجرأة، ونحن نعرف إمكانياته المذهلة".

ولم ينسى المدرب الكتالوني الإشادة باللاعب الشاب فيل فودين الذي شارك في الشوط الثاني ونجح في تسجيل الهدف السادس، حيث قال: "فيل فودينعمره 18 سنة وهو يشارك كثيرا، بعض الناس قد يقولون إنه ربما يخرج على سبيل الإعارة، لكن هذا لن يحدث".

وأنهى جوارديولا تصريحاته بقوله: "طوال فترة وجودي هنا سيكون يتواجد معي، لأنه لاعب مذهل، أنا سعيد بهدفه الأوروبي الأول، لقد لعب بشكل جيد للغاية".

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