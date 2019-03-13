أليسون: فان دايك أهم لاعبي ليفربول

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 10:52

كتب : FilGoal

فان دايك

يعتقد أليسون بيكر حارس ليفربول أن زميله المدافع فيرجيل فان دايك هو أحد أهم لاعبي الفريق في الموسم الجاري، تزامنا مع عودته من الإيقاف للمشاركة في مباراة بايرن ميونيخ المصيرية يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي الذي انتهى به لقاء الذهاب.

وقال أليسون عن مدى أهمية وجود فيرجيل فان دايك في ليفربول: "من الرائع أن ألعب مع فان دايك ومع كل اللاعبين في الفريق. لدينا عدد كبير من اللاعبين أصحاب الجودة العالية في الفريق".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "فان دايك بكل تأكيد هو أحد أهم اللاعبين في قائمتنا، فطريقة لعبه وأداؤه الدفاعي المتميز في المواقف المختلفة يمنحان الفريق ثقة كبيرة. كما قلت، وجوده مهم جدًا بالنسبة لنا، ومن الجيد أنه سيكون متاحًا للمشاركة في مباراة الإياب".

وواصل "أعتقد أن فابينيو قام بعمل جيد في مركز قلب الدفاع في مباراة الذهاب حين غاب الهولندي للإيقاف، ولكن بالطبع الأمر يختلف عندما يلعب لاعب خط الوسط كمدافع".

وأوضح الحارس البرازيلي عن مواطنه "فابينيو لاعب وسط رائع ومدافع جيد أيضًا، ولكن سيكون من الأفضل لنا أن نلعب بخط دفاعنا المعتاد".

وشارك أليسون مع ليفربول هذا الموسم في 37 مباراة في مختلف المسابقات تلقى فيهم 24 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 20 مباراة.

يدخل ليفربول مباراة الإياب ضد بايرن بفرصتين للتأهل، أحدهما الفوز بأي نتيجة، والأخرى بالتعادل الإيجابي بأي عدد من الأهداف.

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