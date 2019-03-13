كلوب: إسقاط بايرن سيعطينا دفعة قوية للاستمرار في صراع لقب الدوري

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن تحقيق فريقه للتأهل في دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ مساء الأربعاء سيصب في صالح وضع الفريق في الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي الذي انتهى به لقاء الذهاب.

عما إذا كان استمرار ليفربول في دوري الأبطال يعزز من حظوظه أو يؤثر عليه بالسلب في مسعاه للفوز بالدوري الإنجليزي، قال كلوب: "لا يوجد مدرب في العالم يمكنه الإجابة عن هذا السؤال عندما يكون مقبلًا على مباراة مهمة في دوري الأبطال".

وأضاف "أعتقد أنني أُسأل هذا السؤال فقط لأنني مدرب ليفربول. نحن لا نرى الأمور من هذه الزاوية، وسبق أن قلت ذلك بعد خروجنا من كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين. نحن نريد المنافسة على كل البطولات، ولكننا لم نستطع فعل ذلك".

وأوضح في تصريحات أبرزها موقع ناديه "الآن، نحن نركز على مباراة بايرن فقط، والتي سيشاهدها العالم أجمع. أعتقد أننا إذا لعبنا مباراة جيدة ونجحنا في التأهل، فإن هذا سيعطينا دفعة قوية للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، ولكن هذه المباراة ليس لها علاقة بأي أمر آخر".

ليفربول في وصافة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

وأردف "إذا نجحنا في التأهل، فبكل تأكيد ستتغير الكثير من الأمور بالنسبة لنا، ولكن إذا لم ننجح، فسننسى الأمر ونركز على مباراة فولام. نعم، هذه هي حقيقة الأمر. مباراة بايرن ستكون مباراة هامة للغاية، وسيعقبها العديد من المباريات المهمة أيضًا، فنحن سنلعب ضد فولام ثم ضد توتنام وبعد ذلك سنواجه فرقًا قوية أخرى".

يدخل ليفربول المباراة بفرصتين للتأهل، أحدهما الفوز بأي نتيجة، والأخرى بالتعادل الإيجابي بأي عدد من الأهداف.

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