وفاة كوتينيو "الأصلي".. النصف الآخر لـ بيليه

تلقت كرة القدم البرازيلية أنباءً حزينة، بوفاة أنطونيو ويلسون فييرا أونوريو المعروف بـ "كوتينيو"، عن عمر الخامسة والسبعين.

المهاجم الأسطوري لنادي سانتوس توفي في منزله متأثرا بجلطة في القلب، بعد أن عانى من مشاكل صحية في الأشهر الماضية.

ويعد المهاجم البرازيلي السابق واحدا من أساطير نادي سانتوس، إذ يحتل المركز الثالث على قائمة هدافيه التاريخيين برصيد 368 هدفا في 457 مباراة.

كوتينيو الذي لعب لـ سانتوس ما بين 1958 و1968، بالإضافة إلى فترة إضافية عام 1970، كوّن شراكة أسطورية مع بيليه، وساهم في تتويج الفريق بـ19 لقبا، أهمها كوبا ليبرتادوريس في 1962 و1963، بالإضافة إلى كأس إنتركونتننتال بنفس العامين.

ومساهمته كانت جلية في اللقب القاري لعام 1962 عندما سجّل هدفين في ذهاب المباراة النهائية أمام بينيارول، بالإضافة إلى 3 أهداف في نهائي النسخة التالية أمام بوكا جونيورز.

كما ساهم في سحق بنفيكا 8-4 في مجموع مباراتي كأس إنتركوننتنال 1962 بتسجيله هدفين.

أما دوليًا، فقد خاض كوتينيو 15 مباراة مع البرازيل، مسجلا 6 أهداف كلها في كوبا أمريكا 1962 التي توِج هدافا لها.

مهاجم سانتوس تواجد في قائمة البرازيل الفائزة بكأس العالم 1962، لكنه لم يشارك في أي مباراة بسبب الإصابة.

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