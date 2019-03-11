خاص عبد الحفيظ لـ في الجول: حالة الشناوي مطمئنة ويستطيع التواجد ضد الساورة

الإثنين، 11 مارس 2019 - 23:09

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي - الأهلي - إنبي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن حالة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق مطمئنة وذلك بعدما خضع للعديد من الفحوصات الطبية.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعرض الشناوي للإصابة خلال مباراة فيتا كلوب في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا ليغادر اللقاء ويشارك بدلا منه علي لطفي.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "جميع الفحوصات الطبية التي خضع لها الشناوي تشير إلى أن حالته مطمئنة ويستطيع التواجد في مباراة شبيبة الساورة".

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وأضاف "تحسن حالة الشناوي في الأيام المقبلة وقبل المواجهة أمر هام للغاية وهو الذي يحدد موقفه من المشاركة بشكل أساسي أو احتياطي".

وأكمل "مباراة شبيبة الساورة لا تقبل القسمة ويجب الفوز بها لضمان التأهل المباشر دون النظر لنتائج المنافسين والدخول في حسابات مقعدة".

وأتم تصريحاته "أطالب الجماهير بدعم الفريق خلال المباراة بشكل إيجابي من أجل تجاوز هذه المواجهة الصعبة والتأهل لربع النهائي لنكون في طريقنا نحو منصة التتويج باللقب الإفريقي".

ويلعب الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري السبت المقبل في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري الأبطال بملعب برج العرب.

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