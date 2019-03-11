الصفقات الجديدة ورونالدو والأزمات.. مؤتمر "الليلة الاستثنائية" لـ زيدان وأسباب العودة لـ مدريد

كلمة استثنائي دائما ما ترتبط بـ جوزيه مورينيو، ولكن اليوم لن تكون كذلك. الاستثنائي هنا هو ليلة عودة زين الدين زيدان إلى ريال مدريد من جديد. "ليلة استثنائية. أنا هنا في بيتي" وأهلا بك في بيتك يا زيزو.

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الكل انتظر لحظة صعود زين الدين زيدان على المنصة التي تحمل شعار ريال مدريد في قاعة الصحفيين، اللحظة أتت ليتحدث زيزو.

"هو يوم استثنائي بالنسبة للجميع. وهو استثنائي بالنسبة لي".

"أنا سعيد للغاية بالعودة من جديد إلى بيتي. سعيد بالعودة إلى ريال مدريد وهذا هو الأهم".

"ليس لدي ما أقوله أكثر من ذلك. أنا هنا في بيتي وأرغب في العمل من جديد وهدفي هو إعادة الفريق الملكي للطريق الصحيح".

"والآن أنهيت كلمتي. وانتظر أسئلتكم".

الحديث تحول من زين الدين زيدان إلى الصحفيين، لتنهال الأسئلة على زيزو الذي أجاب بكل هدوء وبكل ثقة على كل الأسئلة.

** ما هو شعورك الآن بعد العودة إلى ريال مدريد؟

زيدان: شعور إيجابي للغاية. أنا سعيد جدا بالعودة إلى البيتي، أنا لم أذهب بعيدا على أي حال. أنا هنا وسعيد بالعودة.

** ما الذي تغير في زيدان من يوم الإقالة وحتى يوم العودة لـ ريال مدريد؟ لماذا حدث ذلك؟

يتنهد زيدان، ويقول "رحلت من ريال مدريد لأنني كنت احتاج ذلك. كنت أحتاج لفترة رحلة".

"الفريق كان يحتاج للتغيير في وقت رحيلي. بعد الفوز بكل شيء فأنت تحتاج للتغيير، وشعرت بأن الفريق يحتاج ذلك ومن هنا رحلت. كان ضروريا أن أرحل في هذا الوقت".

ويُكمل "قرار العودة؟ رئيس ريال مدريد اتصل لي، وأنا أعشق النادي ومن هنا لم أفكر طويلا. قررت العودة.

** كيف يمكنك أن تخوض التحدي الجديد لك في ريال مدريد؟ كنت من أفضل صفقات الفريق كلاعب، والآن كمدرب أيضا.

يبتسم زيزو وتبتسم معه جماهير ريال مدريد خلف الشاشات، ليقول "عندما انظر لكم هنا في القاعة وعندما انظر لوجوه اللاعبين، أشعر بمدى عشقكم لـ ريال مدريد. أنا مثلكم، أنا أعشق ريال مدريد وشعار النادي الملكي".

تختفي البسمة، لتظهر النظرة الحادة من زيدان، ليقول "مثلما لا يمكن نسيان ما حققته هنا مع الفريق في الولاية الأولى، ولكن لا يمكننا أيضا نسيان الأمور السيئة التي حدثت. نحن خسرنا الدوري والكأس، نعم حققنا دوري أبطال أوروبا، ولكن كانت هناك أمور سيئة أخرى سنسعى لتفاديها. يكون هناك لحظات سعيدة وأخرى سيئة نرغب في عدم المرور بها".

ثم يهدأ صاحب الـ 46 عاما، ليقول "أنا امتلك شغفا كبيرا ولا يمكن لأي أحد نزع ذلك مني. عدت من جديد الآن".

** هل كان لديك بعض الشروط بخصوص تغيير الفريق قبل أن توافق على العودة؟

زيدان لم يرغب في إيضاح أي تفاصيل للصحفيين، ليقول "الأمر الوحيد الذي أقوله هو أننا سنقوم بتغييرات في الفريق. هذا مؤكد".

"لكن الآن والأهم بالنسبة لي هو كيفية إنهاء الموسم. لدينا 11 مباراة نرغب في إنهائهم بأفضل صورة".

** ما الذي تغير منذ رحيلك عن ريال مدريد والآن عودتك من جديد؟

يشعر زيدان بأن الأسئلة أصبحت مُكررة في هذا الشأن، ليقرر إيضاح الأمور بشكل أكثر صراحة "حسنا، سأكرر من جديد ما قولته لتكون الأمور واضحة. عندما غادرت كان الأمر ملحا بالنسبة لي ولم يكن بسبب حالة الفريق أو أي أمور أخرى. كان لابد من التغيير. مثلما حققنا دوري أبطال أوروبا، فأنا أخفقت في تحقيق الدوري والكأس. القرار الأنسب وقتها كان الرحيل، والقرار الأفضل بالنسبة لي كان العودة".

"كان لدي العديد من العروض من أندية عديدة ولكنني لم أرغب في الذهاب لأي فريق. رغبت في العودة لـ ريال مدريد فقط".

** هل شعرت ببعض الشكوك عندما تحدث معك رئيس ريال مدريد؟

"لا أقدر على رفض طلب ريال مدريد. بيريز هاتفي وأخبرني بأن أعود وأنا وافقت. ليس هناك أي أمور أخرى.

** العام الماضي رحل زيدان ورحل كريستيانو رونالدو، فهل ترغب في عودة رونالدو؟

زيدان يصمت قليلا والكل يترقب الإجابة، ليقول "ليس هذا ما يجب أن نتحدث فيه هنا".

الكل شعر بالإحباط بكل تأكيد من إجابة زيدان، الذي واصل حديثه قائلا: "رونالدو كان واحدا من أفضل لاعبي ريال مدريد على مر التاريخ، ولكن ليس هذا ما يجب أن نتحدث عنه الآن لأنه ليس هنا. ريال مدريد فريق عريق بتاريخ لا يقدر أي أحد على التقليل منه. أنا جزء من ريال مدريد وعلي الاستعداد جيدا للمباريات المتبقية في الموسم".

** هل كان من الأفضل بالنسبة لك تولي المهمة في بداية الموسم وليس الآن؟ هل شعرت بالشك قبل أن توافق على العودة في الوقت الحالي؟

بوجه صارم من جديد، يقول زيدان: "لم أشعر بأي شك ولو للحظة واحدة. عندما رحلت كان هذا هو القرار الأفضل والأصلح للجميع وليس لي أنا فقط، والآن وبعد 9 أشهر جاءت لي مكالمة رئيس ريال مدريد وطلب العودة ووافقت".

"كنت احتاج للراحة لشحن طاقتي من جديد وفعلت ذلك. أنا جاهز للتحدي هنا، وجاهز بأن أكون المدير الفني لـ ريال مدريد. ربما لن يُعجب بعض الأشخاص بهذا الأمر، ولكنني هنا".

** ممن سيتكون الطاقم الفني؟ من هو مساعدك؟

أقصر إجابة من زيدان تأتي الآن على هذا السؤال.. "نفس الطاقم الفني بلا تغييرات".

** ما هي الأولوية بالنسبة لك الآن في ريال مدريد بعدما شاهدت مباريات الفريق هذا الموسم؟

يقول زيدان "الأولوية هو الحديث مع اللاعبين. لقد تابعت مباريات الفريق طوال الموسم وكنت موجودا كثيرا في الملعب. أعلم جيدا ما يشعر به أي لاعب. الكل يعرف بأن الموسم كان صعبا للغاية على الجميع".

"ليس من السهل أن تفوز دائما. تلك هي كرة القدم يا أصدقائي. الأمور تنقلب وتتغير. عندما تصل للقمة من الطبيعي أن تمر عليك بعض الأوقات الصعبة. الأولوية الآن بالنسبة لي هو الحديث مع اللاعبين وإعادة الروح التنافسية من جديد".

"لن أفكر في الماضي. لن أفكر في الألقاب التي حققناها في الماضي، كل ما يهم الآن هو المستقبل".

"لن أتحدث وألقي اللوم عن أي شخص. لوبتيجي وسولاري قدما ما يحتاجه ريال مدريد وسعيا للأفضل للفريق بكل تأكيد. نحن يجب علينا التطلع للمستقبل".

** تحدثت عن بعض الأمور السيئة التي ارتكبتها في الولاية الأولى. ماذا فعلت تحديدا؟

لم ينتظر زيدان طويلا ليُجيب "لم نحقق لقب الدوري، وخرجنا من كأس الملك، وأنا كنت المسؤول عن ذلك لأنني المدرب".

** ماذا عن الصفقات الجديدة ومن سيرحل من الفريق؟

الأمور أصبحت أكثر سخونة الآن في المؤتمر، ولكن زيزو يحافظ على هدوئه وابتسامته ويقول "الأهم هو ما تبقى من الموسم، وعقب نهايته سنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

** إيسكو لا يمر بأفضل فتراته، نفس الحال بالنسبة لمارسيلو وجاريث بيل. كيف ستتعامل مع تلك الأزمات؟

يختتم زيدان مؤتمره قائلا: "نفس المجموعة الحالية فازت بالعديد من الألقاب. لن أتحدث عن أمور حدثت بين أي لاعب وأي مدرب، لا أهتم بكل تلك الأمور. ما يهمني فقط هو العودة للعمل وتقديم أقصى ما لدينا".

"اليوم هو يوم استثنائي بالنسبة لي وعقب نهاية الموسم سنتحدث مع الأشخاص المسؤولة عن التعاقدات لنُخطط للمستقبل. أنا الآن في بيتي.. في ريال مدريد".

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