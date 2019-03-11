من أجل العودة للألقاب.. صفقات قد نراها في ريال مدريد بسبب زيدان

"سأتحدث مع الرئيس لاحقا في ذلك الأمر مازال أمامنا متسع من الوقت" هكذا علق زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لريال مدريد على أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن ريال مدريد إعادته لمدربه السابق زيدان رسميا اليوم الاثنين بعقد يمتد حتى صيف عام 2022 خلفا لسانتياجو سولاري.

فما هي الصفقات التي قد نراهم في ريال مدريد خلال الموسم المقبل في ظل وجود زيدان؟

إدين هازارد

اللاعب البلجيكي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لريال مدريد الصيف الماضي ولكن تشيلسي تمسك به بشكل كبير.

وينتهي هازارد مع تشيلسي في صيف عام 2020 وحتى الآن لم يستطع تشيلسي إقناعه بالتجديد.

وأكد هازارد في أكثر من مرة أنه يريد الانضمام لريال مدريد كما أنه أبدى إعجابه بزيدان في أكثر من مناسبة.

فهل يكون هازارد هو أول صفقات الصيف لزيدان؟

هاري كين

نعم زيدان أعلن مرارا وتكرارا إعجابه بكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الحالي وحدث ذلك حينما كان المدرب الفرنسي يتولى مسؤولية الفريق الملكي من عدمها.

لكن فرصة ضم مهاجم مثل هاري كين ووصول بنزيمة لعامه الـ31 وقرب انتهاء تعاقده فالأمر يبدو رائعا.

لكن حال رغبة ريال مدريد في ضم هاري كين فمن المتوقع أنه سيلاقي قتالا كبيرا من توتنام من أجل الحفاظ على المهاجم الإنجليزي وربما وقتها نشهد أغلى صفقة في التاريخ.

إيدير ميليتاو

مدافع بورتو تشير التقارير إلى أن الصفقة انتهت بالفعل قبل قدوم زيدان وأن ريال مدريد اتفق مع النادي البرتغالي على كل شيء.

ويبلغ اللاعب البرازيلي من العمر 21 عاما.

ماتياس دي ليخت

مدافع آخر قد يتواجد على قائمة ريال مدريد وهو قائد أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت.

الكثير من التقارير أوضحت أن اللاعب الهولندي سينتقل إلى برشلونة لمجاورة زميله فرانكي دي يونج.

لوكا جوفيتش

المهاجم الصربي لإنتراخت فرانكفورت الألماني ذكرت بعض التقارير أن ريال مدريد وبرشلونة يراقبانه خاصة مع صغر سنه إذ أنه يبلغ من العمر 21 عاما.

وسجل جوفيتش خلال الموسم الجاري مع فرانكفورت 21 هدفا وصنع سبعة آخرين في 33 مباراة شارك فيها مع الفريق.

نجولو كانتي

صفقة قد تبدو من السهل إجرائها خاصة حال استمرار ماوريسيو ساري في منصبه مع تشيلسي.

كانتي يعاني مع ساري إذ أنه لا يشارك في مركزه ولا يظهر بشكل جيد تحت قيادة المدرب الإيطالي.

وقد يرغب كانتي في الرحيل وقتها عن تشيلسي وحينها فهي فرصة ذهبية لضم ريال مدريد للاعب صاحب الأربع رئات.

ولكن المشكلة الوحيدة في ضم اللاعب الفرنسي هي أن تعاقده ينتهي في عام 2023.

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