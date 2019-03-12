ماذا نشَر مارسيلو على "إنستجرام" مباشرة بعد إقالة سولاري

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 10:03

كتب : FilGoal

مارسيلو - سولاري

تجاهَل البرازيلي مارسيلو مدربه السابق سانتياجو سولاري، ولم يقم بتوديعه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

مارسيلو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ريال مدريد أجرى تعديلا جديدا في منصب المدير الفني، وأطاح بـ سولاري، معيدا زين الدين زيدان إلى المنصب الذي هجره في نهاية مايو الماضي.

وبعد ساعات من هذه الإقالة، نشر مارسيلو رسالة شكر عبر حسابه على "إنستجرام"، ولكن ليس للمدرب الأرجنتيني، بل لـ توم برادي أسطورة كرة القدم الأمريكية.

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مارسيلو تلقى قميص برادي مصحوبا بتوقيعه، لينشر صورته مرتديا إياه ويصحبه بتعليق:

"شكرا لك أيها الأسطورة. أنت قائد وبطل ومُلهِم حقيقي لي ولعائلتي. إنزو (ابن مارسيلو) يرسل تحياته. من 12 إلى 12".

على النقيض، انهال مجموعة لاعبين آخرين من الفريق بكلمات الشكر لمدربهم المقال سولاري.

فكتب سيرخيو ريجيلون الذي فضّله سولاري على مارسيلو:

"سأظل ممتنا للأبد للمدرب الذي وضع ثقته في شخصي لألعب للفريق الأول لـ ريال مدريد. إنه شخص رائع على المستوى الإنساني والاحترافي. أنا واثق أنك ستكون عظيما لأنك تستحق ذلك، شكرا للإيمان بقدراتي".

ريجيلون لم يكن الشاب الوحيد الذي تحصّل على ثقة سولاري كاملة، بل البرازيلي فينيسيوس كذلك الذي كتَب:

"شكرا لك على كل شيء، على مساعدتي عند وصولي، على الثقة والفرصة التي أعطيتني إياها. بارك الرب فيك دوما، أنت تستحق كل ما هو أفضل في الحياة".

لاعب ثالث كان من المفضلين لدى سولاري، هو لوكاس فاسكيز الذي كتب:

"أنا ممتن جدا لثقتك، شكرا للتفاني الذي أظهرته. أنت تمتلك الحمض النووي لـ ريال مدريد، أنت شخص رائع، حظا سعيدا".

ولم يتغافل ماركوس يورنتي عن شُكر سولاري بعد أن أحيا الأخير مسيرته:

"أيها المدرب، شكرا لإعطائي الفرصة ولثقتك في شخصي، ولمساعدتي لإخراج ما في داخلي. أتمنى لك الأفضل في المستقبل".

وخلافا للرباعي السابق ذكره، فلم يتوجّه بقية اللاعبين بالشكر لـ سولاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن مارسيلو كان الوحيد الذي نشَر شيئا ما عبر حسابه عقب إقالة سولاري.

بعض لاعبي ريال مدريد غير نشطين من الأساس على مواقع التواصل الاجتماعي، فـ كيلور نافاس مثلا لم يستخدم إنستجرام منذ 23 فبراير، ولم يظهر على تويتر منذ أغسطس.

مارسيلو لم يقض أفضل فتراته خلال ولاية المدرب الأرجنتيني، فخسِر مركزه تدريجيا منذ مطلع العام الجديد للشاب ريجيلون.

الظهور الأخير لـ مارسيلو مع سولاري كان لمدة دقيقة واحدة في الفوز 4-1 على بلد الوليد، وبالتأكيد سيكون أحد المحتفلين البارزين بعودة صديقه زيدان لكرسي القيادة الفنية.

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