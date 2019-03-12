ماذا نشَر مارسيلو على "إنستجرام" مباشرة بعد إقالة سولاري

تجاهَل البرازيلي مارسيلو مدربه السابق سانتياجو سولاري، ولم يقم بتوديعه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

مارسيلو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ريال مدريد أجرى تعديلا جديدا في منصب المدير الفني، وأطاح بـ سولاري، معيدا زين الدين زيدان إلى المنصب الذي هجره في نهاية مايو الماضي.

وبعد ساعات من هذه الإقالة، نشر مارسيلو رسالة شكر عبر حسابه على "إنستجرام"، ولكن ليس للمدرب الأرجنتيني، بل لـ توم برادي أسطورة كرة القدم الأمريكية.

مارسيلو تلقى قميص برادي مصحوبا بتوقيعه، لينشر صورته مرتديا إياه ويصحبه بتعليق:

"شكرا لك أيها الأسطورة. أنت قائد وبطل ومُلهِم حقيقي لي ولعائلتي. إنزو (ابن مارسيلو) يرسل تحياته. من 12 إلى 12".

على النقيض، انهال مجموعة لاعبين آخرين من الفريق بكلمات الشكر لمدربهم المقال سولاري.

فكتب سيرخيو ريجيلون الذي فضّله سولاري على مارسيلو:

"سأظل ممتنا للأبد للمدرب الذي وضع ثقته في شخصي لألعب للفريق الأول لـ ريال مدريد. إنه شخص رائع على المستوى الإنساني والاحترافي. أنا واثق أنك ستكون عظيما لأنك تستحق ذلك، شكرا للإيمان بقدراتي".

Eternamente agradecido al entrenador que confió en mí para jugar en el primer equipo del Real Madrid. Profesional y persona 🔝. Estoy convencido de que te irá genial porque te lo mereces. Gracias por creer en mí, míster. pic.twitter.com/BzYr3H8dKQ — Sergio Reguilón (@sergio_regui) March 11, 2019

ريجيلون لم يكن الشاب الوحيد الذي تحصّل على ثقة سولاري كاملة، بل البرازيلي فينيسيوس كذلك الذي كتَب:

"شكرا لك على كل شيء، على مساعدتي عند وصولي، على الثقة والفرصة التي أعطيتني إياها. بارك الرب فيك دوما، أنت تستحق كل ما هو أفضل في الحياة".

¡Gracias por todo, mister! por ayudarme desde mi llegada, por la confianza y las oportunidades. Dios bendiga siempre y merece todo de mejor en su vida! 👊🏾👊🏾 pic.twitter.com/p8clikkAIQ — Vinicius Jr ⚡️ (@vini11Oficial) March 11, 2019

لاعب ثالث كان من المفضلين لدى سولاري، هو لوكاس فاسكيز الذي كتب:

"أنا ممتن جدا لثقتك، شكرا للتفاني الذي أظهرته. أنت تمتلك الحمض النووي لـ ريال مدريد، أنت شخص رائع، حظا سعيدا".

Muy agradecido por tu confianza en mí, míster. Gracias por tu entrega y tu dedicación. ADN Real Madrid. Eres un crack. Mucha suerte ❤ pic.twitter.com/A96RNtc0nW — Lucas Vázquez (@Lucasvazquez91) March 11, 2019

ولم يتغافل ماركوس يورنتي عن شُكر سولاري بعد أن أحيا الأخير مسيرته:

"أيها المدرب، شكرا لإعطائي الفرصة ولثقتك في شخصي، ولمساعدتي لإخراج ما في داخلي. أتمنى لك الأفضل في المستقبل".

Míster, gracias por darme la oportunidad, por confiar en mí y por ayudarme a sacar lo que tenía dentro. Te deseo lo mejor en el futuro. ♥️ pic.twitter.com/IMrG4bjaIU — Marcos Llorente (@marcosllorente) March 11, 2019

وخلافا للرباعي السابق ذكره، فلم يتوجّه بقية اللاعبين بالشكر لـ سولاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن مارسيلو كان الوحيد الذي نشَر شيئا ما عبر حسابه عقب إقالة سولاري.

بعض لاعبي ريال مدريد غير نشطين من الأساس على مواقع التواصل الاجتماعي، فـ كيلور نافاس مثلا لم يستخدم إنستجرام منذ 23 فبراير، ولم يظهر على تويتر منذ أغسطس.

مارسيلو لم يقض أفضل فتراته خلال ولاية المدرب الأرجنتيني، فخسِر مركزه تدريجيا منذ مطلع العام الجديد للشاب ريجيلون.

الظهور الأخير لـ مارسيلو مع سولاري كان لمدة دقيقة واحدة في الفوز 4-1 على بلد الوليد، وبالتأكيد سيكون أحد المحتفلين البارزين بعودة صديقه زيدان لكرسي القيادة الفنية.

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