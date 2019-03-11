اتحاد الكرة يعلن رسميا: المقاولون والزمالك 20 مارس

الإثنين، 11 مارس 2019 - 16:46

كتب : عاطف شادي

الزمالك ضد المقاولون

أعلن اتحاد الكرة رسميا عن قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراة المقاولون والزمالك في الجولة 25 من الدوري إلى يوم 20 مارس الجاري، بدلا من يوم 14 مارس.

وتقام المباراة في استاد بتروسبورت.

رئيس نادي الزمالك أعلن مساء الأحد موافقة اتحاد الكرة على تأجيل المباراة. (طالع التفاصيل)

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الآن، الزمالك سيلعب ضد نصر حسين داي يوم الأحد المقبل في الـ 17 من شهر مارس في الجزائر في الجولة السادسة والأخيرة من كأس الكونفدرالية.

بعدها يلعب الزمالك ضد المقاولون العرب يوم الأربعاء في الدوري المصري في الـ 20 من نفس الشهر، ثم معسكر منتخب مصر، ثم القمة.

الزمالك يواجه الأهلي في الـ 30 من شهر مارس المقبل.

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