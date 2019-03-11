تمت؟ قناة شيرينجيتو تعلن زيدان مدرب ريال مدريد الجديد.. والإعلان خلال ساعات

أعلنت قناة شيرينجيتو الإسبانية عن انتهاء الاتفاق بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للعودة مجددا لقيادة الفريق الإسباني.

وكان زيدان قد رحل عن قيادة الفريق قبل انطلاق الموسم الحالي وتولى جولي لوبيتيجي القيادة خلفا له.

وبعد إقالة لوبيتيجي في منتصف الموسم، تولى سنتياجو سولاري القيادة الفنية وأشارت التقارير إلى اقتراب إقالته بعد الخروج من مسابقتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وابتعاده عن قمة الدوري الإسباني.

ووفقا لـ جوسيب بيدريرول مقدم أحد البرامج على قناة شيرينجيتو الإسبانية فتم الإتفاق بين زيدان لتولي قيادة الفريق من جديد.

وكشف بيدريرول أن هناك اجتماع مساء اليوم الاثنين بين إدارة ريال مدريد وسنتياجو سولاري لإبلاغه بقرار إقالته.

وأشار بيدريرول أنه بعد انتهاء اجتماع مجلس الإدارة سيتم الإعلان رسميا عن تعيين زيدان مديرا فنيا لريال مدريد في حدود السابعة من مساء اليوم الاثنين.

وكان زين الدين زيدان قد تولى القيادة الفنية لريال مدريد في الفترة من يناير 2016 وحتى صيف 2018.

ونجح زيدان في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، وودع ريال مدريد منافسات النسخة الجارية من ثمن النهائي أمام أياكس أمستردام.

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