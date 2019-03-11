يفضّل الفوز بالدوري أم دوري الأبطال؟ صلاح يجيب على سؤال محيّر من في الجول

الإثنين، 11 مارس 2019 - 16:20

كتب : أمير عبد الحليم

مؤتمر إعلان محمد صلاح سفيرا لبنك الإسكندرية

أجاب محمد صلاح نجم ليفربول على سؤال شائك يخص البطولة التي يفضّل الفوز بها هذا الموسم مع الريدز.

صلاح عقد مؤتمرا صحفيا لإعلانه سفيرا لبنك الإسكندرية، وأجاب على سؤال مراسل Filgoal.com.

نص السؤال كان "ماذا تفضّل هذا الموسم؟ أن تفوز بدوري أبطال أوروبا أم الدوري الإنجليزي؟".

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وإجابة صلاح جاءت جريئة: "سأكون صريحا، أنا أحب دوري أبطال أوروبا، أشعر أنها البطولة الأكبر دائما".

واستدرك: "لكن حلم المدينة والنادي هو الفوز بالدوري، ولذا من الممكن أن أضحي، ليس لدي مشكلة في ذلك".

ليفربول وصيف دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، فاز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأخيرة موسم 1989\1990، وفشل من حينها في تكرار الإنجاز.

صلاح سجّل 20 هدفا في 39 مباراة خاضها مع ليفربول هذا الموسم، وصنع 8 آخرين.

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