الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس"

الإثنين، 11 مارس 2019 - 16:07

كتب : أمير عبد الحليم

محمد صلاح - ليفربول

رد محمد صلاح محترفنا المصري ونجم ليفربول على الأنباء التي أشارت إلى انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي الموسم المقبل.

وقال صلاح في مؤتمر صحفي لإعلانه سفيرا لبنك الإسكندرية بحضور مراسل FilGoal.com: "هذا الكلام يقال في وسط الموسم، بل في أهم مرحلة في الموسم".

وأضاف "لا يمكننا أن نتحدث عن سوق انتقالات في وسط الموسم".

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وشدد "أنا في حالة تركيز شديد مع ليفربول لتحقيق أفضل النتائج الممكنة سواء في الدوري، أو في دوري الأبطال".

ولا يزال صلاح يقدم مستويات رائعة مع ليفربول منذ انضم للفريق في يوليو 2017، وذلك بعد موسمين ونصف ناجحين في الكالتشيو رفقة فيورنتينا ثم روما.

تقارير إيطالية زعمت أن يوفنتوس ينوي التقدم بعرض كبير لليفربول من أجل الحصول على صلاح. وفي المقابل، سيتخلى عن لاعبه باولو ديبالا الذي سينضم إلى الفريق الإنجليزي.

ورد فابيو باراتيشي المدير التنفيذي للسيدة العجوز على تقارير ربط صلاح بالانتقال ليوفنتوس في وقت سابق بقوله: "في الوقت الحالي.. الأمر فقط في لعبة الفانتازي".

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