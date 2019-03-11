بنزيمة: أتمنى استمرار سولاري

يتمنى كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بقاء سنتياجو سولاري في القيادة الفنية لفريقه، وسط تقارير تفيد بأن المدرب الإسباني الشاب سيفقد منصبه خلال ساعات.

بعد إقالة جولين لوبيتيجي في منتصف الموسم، تولى سنتياجو سولاري القيادة الفنية وأشارت التقارير إلى اقتراب إقالته بعد الخروج من مسابقتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وابتعاده عن قمة الدوري الإسباني.

وقال بنزيمة في تصريحات أبرزها موقع ناديه "آمل ان يستمر سولاري. لكن الأمر منوط بالنادي. نحن معه".

وأضاف عن التقارير التي ربطت جوزيه مورينيو بالعودة لتدريب الملكي ""لدينا مدرب حالياً وهذا الأمر تقرره إدارة النادي".

وعن الفوز على بلد الوليد برباعية أوضح الفرنسي "لقد فزنا بمباراة مهمة وسنواصل على هذا المنوال حتى النهاية. علينا أن نعمل، نفوز في المباريات الـ11 المتبقية والاستمتاع بكرة القدم. هكذا هي كرة القدم، نفوز أحياناً ونخسر أحياناً أخرى. لدينا فريق جيدة، ونريد ان يكون المشجعون إلى جانبنا".

وأتم "نحن نريد النضال حتى النهاية في جميع المسابقات. كانت المباراة ضد أياكس في غاية الأهمية وكان المشجعون إلى جانبنا. لا يجب ان ننسى اننا فرنا بأشياء كثيرة، هذا مهم وهو صعب جداً لأن المنافسين أكثر قوة".

وأعلنت قناة شيرينجيتو الإسبانية قبل قليل عن انتهاء الاتفاق بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للعودة مجددا لقيادة الفريق الإسباني.

وكان زيدان الذي تولى القيادة الفنية لريال مدريد في الفترة من يناير 2016 وحتى صيف 2018 قد رحل عن قيادة الفريق قبل انطلاق الموسم الحالي وتولى لوبيتيجي القيادة خلفا له.

ونجح زيدان في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، وودع ريال مدريد منافسات النسخة الجارية من ثمن النهائي أمام أياكس أمستردام.

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