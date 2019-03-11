بيان ناري من راموس.. اعتراف بالخطأ وتوضيح ما حدث مع بيريز ومارسيلو
الإثنين، 11 مارس 2019 - 14:12
كتب : FilGoal
نشر سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، بيانا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ناقش خلاله العديد من الأمور المحورية في مسيرة الفريق بالفترة الماضية.
سيرخيو راموس
النادي : ريال مدريد
راموس تطرّق إلى البطاقة الصفراء التي تحصّل عليها في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، واعترف أنها كانت تصرفا خاطئا.
كما تطرّق للحديث عن الفيلم الوثائقي الذي قام بتصويره في مدرجات سانتياجو برنابيو أثناء الهزيمة الثقيلة 1-4 أمام أياكس أمستردام وتوديع دوري أبطال أوروبا.
وأجاب عن التقارير التي تطرقت إلى نقاش حاد جمعه بـ فلورنتينو بيريز، أو مشاجرة في المران مع زميله مارسيلو.
وأوضح سبب سفره مع الفريق إلى بلد الوليد وحضور المباراة رغم استبعاده للإيقاف، كما أفصح عن موقفه من المدرب سانتياجو سولاري.
وجاء نص بيان راموس كالآتي:
"بصفتنا لاعبي كرة قدم، نحب دائما أن يكون حديثنا على أرض الملعب، ولكن الموسم الحالي لم يسر بهذه الطريقة.
الأحداث الأخيرة كانت كارثية، وأنا لن أختبئ، نحن لن نختبئ. نحن، اللاعبون، المسؤولون الرئيسيون، وبصفتي قائد، فأنا مسؤول أكثر من أي شخص آخر.
ولهذا ارتأيت أن الطريقة المثلى للإجابة على الأسئلة المحيطة بالفريق، هو طرحها بصورة مباشرة.
هل كانت البطاقة الصفراء في أمستردام خطأ؟
كانت خطأ بكل تأكيد وأنا أتحمّل اللوم بنسبة 200%.
لماذا قمت بتسجيل الوثائقي؟
لأنها كانت التزامات متفَق عليها بشكل مسبق، ولم يتبادر إلى ذهني مطلقا أن المباراة يمكن أن تخرج بهذا الشكل. التصوير نفسه تضاءل تدريجيا مع تقدُم المباراة.
هل تجادلت مع الرئيس في غرفة خلع الملابس؟
مسائل غرفة خلع الملابس تُحل وتُناقَش داخليًا، ليس هناك مشكلة على كل حال، والجميع لديهم نفس الاهتمام: ريال مدريد.
هل تحدثت إلى زملائك وقمت بانتقادهم؟
دائما ما نتحدث ونحفز بعضنا البعض في غرفة خلع الملابس، ويكون ذلك بصورة بنّاءة.
هل دخلت في شجار مع مارسيلو؟
تحدثت مشاحنات في كل حصة تدريبية، هذا جزء من العمل تحت الضغط. هي مجرد واقعة تحدث كثيرا في عديد الأيام. مارسيلو بمثابة أخي.
لماذا سافرت إلى بلد الوليد؟
لأني أردت أن أكون قريبا من زملائي وأن أساندهم.
ماذا يحدث مع المدرب؟
إنه قرار لا يتخذه اللاعبون ولا نتدخل فيه مطلقا، لدينا احترام عظيم لهذا المنصب، ودائما ما ندعم مدرب ريال مدريد.
هذه الخواطر ناتجة عن موسم محبط بلا شك. ولكن، الانتصارات لم توقفنا يوما، ولن نجعل الهزائم توقفنا أيضا.
واجبنا أن نواصل العمل والتطور.
وللتذكير، فبعضنا كان محظوظا بالشكل الكافي حتى يلعب لـ ريال مدريد، بعضنا كان محظوظا بأن يكون جزءا من تاريخ ريال مدريد، ولكن ريال مدريد كان وسيظل ريال مدريد.
ليس هناك من هو قادر على جعل ريال مدريد ناديا أسطوريا وحده، بل يحدث هذا بمجهودات المجموعة.
علينا أن نعمل معا لأجل المستقبل، وأن نستعيد الأمل.
يحيا مدريد".
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As footballers we like to do our talking on the pitch but this season is not turning out that way. Recent events have been disastrous and I’m not hiding. We are not hiding. We the players are primarily responsible and I, as captain, more than anyone. That's why I thought that the most honest way to answer the questions that are circulating around us would be to tackle them directly. Was the yellow card in Amsterdam an error? Absolutely it was an error and I take the blame 200%. Why did you record the documentary? There are certain commitments made and it never remotely went through my head that the game could have turned out as it did. The recording itself was scaled down as the game went on. Did you argue with the President in the dressing room? Dressing room issues are discussed and resolved in the dressing room. There's no problem whatsoever and everybody has the same interest: Real Madrid. Did you address your teammates and criticize them? We always talk and motivate each other in the dressing room and always in a constructive way. Did you have a confrontation with Marcelo? We have exchanges in every training session. It's part of working with pressure. But it’s just an anecdote like so many others that happen from day to day. @Marcelotwelve is like a brother to me. Why did you travel to Valladolid? Because I wanted to be close and support my teammates. What's happening with the coach? It’s a decision that’s not ours to make and in which we never interfere. We have enormous respect for the position and we always support the Real Madrid coach. These reflections are, without doubt, the result of a deeply disappointing season but if success didn’t stop us, we're not going to let defeat stop us. It's our obligation to carry on, to work and to evolve. And to remember that some of us are lucky enough to play for @realmadrid, some of us are lucky enough to form part of its history, but #RealMadrid was, is and will always be #RealMadrid. No one name makes the legend of Real Madrid, but we have all written that legend together. Together we have to work for the future and restore our hope. Madridista Commitment. #HalaMadrid
ريال مدريد ودّع مسابقتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وخسر لقب الدوري عمليًا بابتعاده عن المتصدر برشلونة بفارق 12 نقطة قبل 11 جولة فقط على النهاية.
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