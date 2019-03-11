مبابي: لم أستطع النوم منذ مباراة مانشستر يونايتد.. أنا مصدوم

اعترف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، بندمه على التوديع المفاجئ لدوري أبطال أوروبا، أمام مانشستر يونايتد.

باريس سان جيرمان خسر 1-3 أمام الشياطين الحمر على ملعبه حديقة الأمراء مساء الأربعاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليودّع المسابقة مفرّطا في أسبقيته 2-0 ذهابا على أولد ترافورد.

وصرّح مبابي لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "أنا مصدوم، ليس لدي ما أقوله، لم أستطع النوم، وأعتقد أن هذا الأمر ينطبق على جميع اللاعبين".

مضيفا : "لقد عملنا بجهد كبير حتى نصل إلى هذه المرحلة، ونشعر الآن بالإحباط. كرة القدم ستستمر وسنحاول رفع رؤوسنا حتى نهاية الموسم".

وأردف: "دوري أبطال أوروبا كان هدفنا اليومي، الجماهير ساندتنا حتى نفوز بالبطولة، الملعب كان ممتئا، والجماهير قامت بعملها وشجّعتنا بقوة، كانت أجواء رائعة ونحن دمّرناها بالهزيمة".

المهاجم الدولي الفرنسي طمأن باريس سان جيرمان على مستقبله: "أعتقد أنني سأكون هنا الموسم المقبل، بل واثق حتى من ذلك. هذا القرار تم اتخاذه بالفعل بغض النظر عن ما حدث أمام مانشستر يونايتد. مع كل المشاكل التي ستنتج من الإقصاء الأوروبي، سيكون من غير المجدي أن أضيف مشكلة شخصية، هذا أمر جلي".

وأتم مشددا على إيمانه بمشروع النادي العاصمي: "على الرغم من صعوبة ما حدث، وأن الكثيرين سيشككون في مستقبل مشروع باريس سان جيرمان، ولكني لا أزال أؤمن به، أنا واثق أن النادي سيحقق شيئا ما في المستقبل".

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