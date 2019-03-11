ريال مدريد يرفض تأكيد استمرار سولاري في منصبه

رفض إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، تأكيد استمرار سانتياجو سولاري في منصبه كمدرب للفريق.

اللاعب الأسطوري السابق للميرنجي والشخص النافذ في إدارة النادي، تحدّث بعد المباراة عبر محطة "موفيستار" قائلا: "النتيجة كانت جيدة، استغللنا لحظات تفوقنا في المباراة. عرفنا أنهم سيتحصلون على الفرص، ولكننا استغللنا فرصنا كذلك، إنها نتيجة جيدة بعد أسبوع شاق".

كما أشاد بتقنية حكم الفيديو المساعد التي ألغت هدفا لـ بلد الوليد وأكدت على إلغاء آخر: "لهذا وُجدت التقنية، إنها أمر جيد لكرة القدم وللحكام الذين صاروا يملكون مزيدا من الأدوات".

رافضا التعليق على مشاركة مارسيلو المتأخرة قبل دقيقة واحدة على نهاية المباراة: "إنها قرارات لا يجب أن نتدخل فيها".

قبل أن يتحوّل مجرى الحوار لمستقبل سولاري الغامض.

بوتراجينيو سُئل: "هل يمكنك تأكيد أن سولاري سيكون مدربا لـ ريال مدريد في المباراة المقبلة أو حتى نهاية الموسم؟".

ليجيب: "لننتظر ونرى، إنه مدرب شديد الاحترافية، ولكني هنا للحديث عن المباراة".

ليبادره المحاوِر: "أنت لا تؤكد إذا وجوده في المباراة المقبلة".

ورد بوتراجينيو جاء ضبابيا مجددا: "ما أقوله هو أنني هنا للحديث عن المباراة".

"هل سيصدر قرار في الساعات القليلة المقبلة؟".. سؤال آخر راوغه بوتراجينيو كما اعتاد مراوغة المدافعين على أرض الملعب: "النتيجة رائعة وأنا أجبت على هذا السؤال بالفعل، ما يجب علينا فعله هو الحديث عن المباراة".

ريال مدريد حقق فوزه الأول بعد 3 هزائم متتالية أطاحت بحظوظه في التتويج بأي بطولة هذا الموسم، بتفوقه 4-1 على بلد الوليد في معقل الأخير، خوسيه زوريّا، بالجولة 29 من الدوري الإسباني.

وكانت التقارير الصحفية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن إقالة سولاري يوم الإثنين بعد مباراة بلد الوليد واردة للغاية، الأمر الذي لم يستطع بوتراجينيو نفيه أو تأكيده.

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