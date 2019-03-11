وفاة إثنين من مشجعي الرجاء المغربي عقب مباراة حسنية أغادير

الإثنين، 11 مارس 2019 - 00:28

كتب : FilGoal

الرجاء المغربي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي وفاة إثنان من مشجعي فريقه عقب مباراة حسنية أغادير في بطولة الكونفدرالية.

وكتب نادي الرجاء عبر صفحته الرسمية " تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة إثنين من أنصار النادي على إثر حادثة سير أليمة أثناء عودتهما من الرباط."

وأضاف بيان النادي " تتقدم إدارة نادي الرجاء الرياضي بأحر التعازي لأسرتي الفقيدين. تغمد الله الفقيدين برحمته وإنا لله و إنا إليه راجعون".

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وتعادل الرجاء سلبيا مع حنسية أغادير في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويتذيل الرجاء المجموعة الأولى في البطولة برصيد 4 نقاط، ويلعب الجولة الأخيرة على أمل ضعيف في التأهل. (تعرف على التفاصيل)

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