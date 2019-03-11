وفاة إثنين من مشجعي الرجاء المغربي عقب مباراة حسنية أغادير

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي وفاة إثنان من مشجعي فريقه عقب مباراة حسنية أغادير في بطولة الكونفدرالية.

وكتب نادي الرجاء عبر صفحته الرسمية " تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة إثنين من أنصار النادي على إثر حادثة سير أليمة أثناء عودتهما من الرباط."

وأضاف بيان النادي " تتقدم إدارة نادي الرجاء الرياضي بأحر التعازي لأسرتي الفقيدين. تغمد الله الفقيدين برحمته وإنا لله و إنا إليه راجعون".

وتعادل الرجاء سلبيا مع حنسية أغادير في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويتذيل الرجاء المجموعة الأولى في البطولة برصيد 4 نقاط، ويلعب الجولة الأخيرة على أمل ضعيف في التأهل. (تعرف على التفاصيل)

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