بالفيديو - نهضة بركان يحجز مقعده في ربع نهائي الكونفدرالية.. والرجاء يبحث التأهل في الكونغو

الأحد، 10 مارس 2019 - 23:35

كتب : FilGoal

نهضة بركان بطلا لكأس العرش المغربي 2018

تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على أوثو دويو الكونغولي بثلاثية دون رد قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات في البطولة.

ووصل نهضة بركان إلى النقطة 11 متصدرا المجموعة الأولى للبطولة، بفارق 4 نقاط عن كل من حنسية أغادير وأوثو دويو، بينما يحل الرجاء المغربي في المركز الأخير بـ4 نقاط.

في المباراة الأخرى بالمجموعة تعادل الرجاء المغربي سلبيا على ملعبه أمام حنسية أغادير تحت قيادة باتريس كارتيرون مدرب الأهلي السابق.

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وبذلك يحتاج الرجاء الفوز خارج ملعبه في الجولة المقبلة على أوثو دويو في الكونغو، مع تعادل أو خسارة حنسية أغادير أمام نهضة بركان من أجل التأهل لربع النهائي.

وبذلك يكون نهضة بركان ثاني الفرق المتأهلة بشكل رسمي لدور الثمانية في بطولة الكونفدرالية بعد الصفاقسي التونسي.

نهضة بركان الكونفدرالية

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