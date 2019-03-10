الأجواء ليست على ما يرام في مدريد.. ماركا: شجار بين راموس ومارسيلو في المران

الأحد، 10 مارس 2019 - 20:30

كتب : FilGoal

مارسيلو

نشب شجارا بين سيرخيو راموس ومارسيلو، ثنائي قادة ريال مدريد خلال مران الفريق الأخير قبل مباراة بلد الوليد.

مارسيلو

النادي : ريال مدريد

سيرخيو راموس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد
الدوري الإسباني

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن شجار نشب بين سيرخيو راموس ومارسيلو في مران أمس السبت استعدادا لمباراة بلد الوليد.

وبدأت القصة حين فاز فريق مارسيلو على فريق راموس في مران السبت، واحتفل اللاعب البرازيلي بطريقة لم تعجب راموس.

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وحسب شهود في المران حسب "ماركا"، فقد أظهر راموس غضبه الشديد ضد مارسيلو بسبب احتفاله، ليرد مارسيلو بأنه دائما يحتفل بتلك الطريقة.

واستمر الشجار لبضعة دقائق، قبل أن يتدخل الرفاق وينهون الخلاف بينهما سريعا.

ويتواجد مارسيلو في قائمة ريال مدريد أمام بلد الوليد، فيما خرج سيرخيو راموس من القائمة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

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في إسبانيا سيرخيو راموس مارسيلو ريال مدريد

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