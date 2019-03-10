بالفيديو – إيمري يُصفد الشياطين.. لهيب أرسنال يحرق يونايتد ويشعل الصراع الرباعي

الشياطين استمرت في حرق خصومهم خلال 17 مواجهة كاملة. والآن أوناي إيمري صفد الشياطين، لينتصر أرسنال على مانشستر يونايتد.

أرسنال فاز على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في قمة الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

ثنائية أرسنال جاءت عن طريق جرانيت تشاكا و بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 12 و68.

الانتصار أوصل أرسنال للنقطة 60 في المركز الرابع، بينما تجمد مانشستر يونايتد عند النقطة 58 في المركز الخامس.

المنافسة أصبحت مُشتعلة للغاية بين الرباعي توتنام وأرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

توتنام 61 نقطة. أرسنال 60 نقطة. مانشستر يونايتد 58 نقطة. تشيلسي 57 نقطة ولكن مع مباراة متبقية.

الخسارة هي الأولى لـ يونايتد في الدوري تحت قيادة أولى جونار سولشاير. لعب 12 مباراة في الدوري، انتصر 10 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر.

لكن سجل اللا هزيمة لـ سولشاير توقف الآن بسبب إيمري.

البداية

بداية أرسنال كانت أفضل في المباراة من جانب السيطرة معتمدا على ثنائي الهجوم ألكسندر لاكازيت و أوباميانج وخلفه آرون رامسي وميسوت أوزيل وجرانيت تشاكا.

كتيبة أوناي إيمري سيطرت على بداية المباراة، إلا أن أخطر الفرص جاءت من نصيب مانشستر يونايتد.

عرضية متقنة من لوك شاو لـ روميلو لوكاكو الذي سدد بقوة ولكن في عارضة أرسنال تعاطفت مع أصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة.

الضربة الأولى

عقاب لوكاكو جاء من أقدام تشاكا.

تسديدة أرضية في الدقيقة 12 تحولت من يسار دافيد دي خيا إلى يمينه دون أي تصطدم في أي مدافع، لتهز الشباك.

أرسنال يتقدم على يونايتد بهدف.

التقدم جعل أرسنال يتراجع مع ضغط مانشستر يونايتد عن طريق لوكاكو وفريد وماركوس راشفورد.

خطورة يونايتد استمرت، ومن جديد تعاطف القائم مع أرسنال أمام تسديدة فريد.

وتألق بيرند لينو حارس أرسنال أمام فرص لوكاكو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال.

الشوط الثاني

يونايتد ضغط بقوة في الشوط الثاني من أجل تعديل النتيجة دون أي تغييرات من سولشاير.

لينو واصل التألق أمام راشفورد ولوكاكو، قبل أن يخطف أرسنال الهدف الثاني بفضل ركلة الجزاء التي حصل عليها لاكازيت.

لاكازيت سقط داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من فريد، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء حولها أوبا بنجاح في الشباك.

هدف ثاني لـ أرسنال في الدقيقة 68.

بعد الهدف مباشرة، تدخل سولشاير ليدفع بـ أنتوني مارسيال بدلا ن دالوت.

إيمري لم يقف مكتوف الأيدي. أخرج ميسوت أوزيل ليشارك أليكس إيوبي بدلا منه في الدقيقة 77 ثم دينيس سواريز بدلا من أوبا في الدقيقة 81.

أرسنال سيطر تماما على باقي مجريات المباراة. جعل اللقاء يسير كما يُريد تماما.

إيمري انتصر. سولشاير سقط. والصراع اشتعل.