بالفيديو - "آر.دي.تي" يصدم برشلونة بهدف أول.. وبيكيه يرد

فاجأ رايو فاييكانو مضيفه برشلونة بهدف أول في ملعب كامب نو، بمباراة الجولة 29 من الدوري الإسباني.

برشلونة المنتشي بفوزين متتاليين على ريال مدريد في الكأس والدوري تباعا، يستقبل منافسا مدريديا جديدا، والأخير نجح فيما فشل فيه زعيم العاصمة طوال 180 دقيقة: هز شباك مارك أندري تير شتيجن.

راؤول دي توماس، أو "آر.دي.تي" كما يخبرنا قميصه، تسلّم كرة على حدود منطقة جزاء برشلونة في الدقيقة 24، وأطلق تسديدة يمينية قوية عجز تير شتيجن عن إبعادها.

اللاعب المعار من ريال مدريد سجّل في شباك برشلونة بالدور الأول، قبل أن يكرر إنجازه في جولة الإياب.

برشلونة ضاعف الضغط على رايو بعد الهدف، وأدرك التعادل في الدقيقة 39 بواسطة جيرارد بيكيه الذي ترجم ركلة حرة ليو ميسي إلى هدف بضربة رأسية.

ميتشل مدرب رايو فاييكانو سيُقال بعد المباراة إن لم يحقق نتيجة إيجابية بحسب بعض التقارير الصحفية الإسبانية، إذ يصارع الفريق المدريدي للهروب من شبح الهبوط؟

فيما يسعى برشلونة لإعادة الفارق مع مطارده أتليتكو مدريد إلى 4 نقاط، بعد فوز الأخير على ليجانيس 1-0 قبل أقل من ساعة.

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