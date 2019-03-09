تنتظر لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري وصول خطاب يحمل شكوى الزمالك ضد مدير الكرة في الأهلي سيد عبد الحفيظ، لتحديد موعد التحقيق معه.

وقال مصدر داخل اللجنة لـFilGoal.com: "الزمالك أرسل الشكوى لاتحاد الكرة، ومن المنتظر أن يرسل ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد الشكوى لنا".

وأردف "بعد ذلك، نحدد موعدا للتحقيق مع عبد الحفيظ ويتم إخطار اللجنة به".

وهاجم رئيس الزمالك، سيد عبد الحفيظ، في أكثر من مناسبة سابقة آخرها في مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت تقدم النادي بشكوى لاتحاد الكرة ضد عبد الحفيظ، بعد تصريحه بشأن تأجيل مباراة المقاولون العرب والزمالك لمدة 24 ساعة. (طالع التفاصيل)

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