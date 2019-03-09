اتحاد الكرة يعلن: العمل في كأس الأمم دون أجر

السبت، 09 مارس 2019 - 18:32

كتب : FilGoal

كأس الأمم الإفريقية

أعلن اتحاد كرة القدم أن العمل في بطولة كأس الأمم الإفريقية سيكون دون أجر وذلك بناء على رغبة العاملين بها.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا.

وقررت الجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية برئاسة هاني أبو ريدة اعتبار العمل في الإدارة التنفيذية للبطولة وجميع اللجان العاملة بها عملا تطوعيا دون أجر.

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جاء ذلك بناء على ما عرضه محمد فضل المدير التنفيذي للبطولة وفي إطار خفض النفقات لأقصى درجة.

ويأتي هذا القرار في إطار ما اعتبره العاملون في البطولة بأن استضافة هذا الحدث الكبير يعد مشروعا قوميا للبلاد وسيكون له مردودا معنويا كبيرا يتجاوز أي مقابل مادي.

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