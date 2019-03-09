رئيس الزمالك قال إن فريقه لن يخوض مواجهة المقاولون بالدوري الممتاز، وسوف يطير إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داي عقب لقاء جور ماهيا الكيني، والمقاولون لا يمانع الأمر.

"سنلعب مباراة جور ماهيا ثم نسافر إلى الجزائر مباشرة من أجل اللعب أمام نصر حسين داي، وأعتبر مباراة المقاولون العرب مؤجلة لأنني لن أرهق اللاعبين أكثر من ذلك" هكذا أكد رئيس الزمالك.

وأضاف "إدارة المقاولون العرب لن تعترض على قرار تأجيل اللقاء من أجل مصلحة الزمالك".

ومحمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة قال: "لا يوجد لدينا أي مانع لتأجيل المباراة طالما أن الأمر لن يضر اتحاد الكرة المسؤول عن تنظيم المسابقة".

وأضاف لـFilGoal.com عقب اجتماع مجلس إدارة ناديه لاتخاذ القرار "في الوقت ذاته فإن الزمالك فريق مصري ويمثل مصر في بطولة إفريقيا، لن نتأخر عن دعمه بكل تأكيد".

وشدد "لا نرغب في زيادة العنف أو التعصب خلال الآونة الأخيرة، ولا يوجد لدينا مانع من تأجيل المباراة. نرحب بأي قرار".

الزمالك يواجه جور ماهيا الكيني مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية، ثم يفترض أن يواجه المقاولون العرب يوم الخميس المقبل، على أن يلاقي نصر حسين داي في الجولة الأخيرة من الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.

وكانت مباراة المقاولون العرب محددا لها يوم الأربعاء المقبل، قبل أن تتأجل 24 ساعة لتقام الخميس بطلب من نادي الزمالك.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية برصيد 5 نقاط من أربع مباريات. ويحتاج الفريق الأبيض للفوز على جور ماهيا وتفادي الخسارة أمام نصر حسين داي في الجولة الأخيرة لضمان التأهل.

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