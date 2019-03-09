تقرير: برشلونة يخطط لتجديد عقد ميسي حتى 2023

السبت، 09 مارس 2019 - 16:01

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة - إشبيلية

برشلونة يخطط لتجديد عقد نجمه الأول ليونيل ميسي حى صيف 2023، بحسب تقرير لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

الصحيفة قالت إن إدارة النادي الكتالوني تنوي تقديم عرض تجديد لميسي في الموسم المقبل لتمديد بقائه لموسمين إضافيين.

البرغوث الأرجنتيني جدد تعاقده مع البلاوجرانا في نوفمبر 2017 حتى صيف 2021 وهي المدة التي تنتهي معها فترة الرئيس جوسيب بارتوميو الانتخابية.

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ولكن الأخير يبدو وأنه يريد تمديد تواجد ميسي لما بعد فترته الانتخابية حسبما ذكرت الصحيفة المقربة من جدران النادي الكتالوني.

بارتوميو يريد تجديد ميسي حتى 2022، وإن أمكن فلموسم آخر ينتهي في 2023.

ووضع بارسا شرطا جزائيا في عقد اللاعب - الذي أكمل أكثر من 87 عاما برفقتهم - مع الفريق يصل إلى 700 مليون يورو بحسب ما أعلن الموقع الرسمي للنادي وقتها.

الحياة بدون ليونيل ميسي هي ما يشغل بال جوسيب ماريا بارتوميو في الوقت الحالي. بارسا يفكر في سوق انتقالاته وهو يضع أعوام ميسي القصيرة بالملاعب في حسبانه.

رئيس النادي الكتالوني أجرى مقابلة مع الصحفي الإسباني الشهير جييم بالاجي عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في فبراير الماضي، وأوضح وقتها"أعلم أنه في يوم ما سوف يقول ميسي إنه قرر الاعتزال".

وشدد "علينا أن نعد النادي للمستقبل. نحن نجلب المواهب الصغيرة للنادي لأننا نرغب في استمرار عهد النجاح. هذه مسؤوليتنا".

وأتم "فترتي سوف تنتهي خلال عامين، لذا احتاج لترك النادي في وضع عظيم، وأن أخبر الرئيس المقبل أن هذا إرثنا".

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