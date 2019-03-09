جوارديولا: مانشستر سيتي تطور كثيرا لكنه مازال بعيدا عن برشلونة

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن ناديه قطع عدة خطوات في سبيل التطور ولكنه اعترف في الوقت نفسه بأنه مايزال بعيدا للغاية عن ناديه الأسبق برشلونة.

ومنذ تولي مجموعة أبو ظبي إدارة السماوي في 2008 والنادي الإنجليزي يتطور بشكل ملحوظ، وهو التطور الذي شهد نهجا أكثر تصاعدية تحت إمرة جوارديولا.

وقال بيب في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أنه خلال العقد الأخير كان مانشستر سيتي واحد من أكثر الأندية تطورا واتخاذا لخطوات إلى الأمام".

وأوضح "ليس فقط خلال الثلاث سنوات الأخيرة مع الناس الذين عملوا هنا وإنما خلال العقد الأخير بأكمله".

قبل أن يستدرك بشأن المقارنة مع برشلونة "أظن أنها بعيدة للغاية، بعيدة للغاية فيما يتعلق بالتاريخ وفيما يتعلق بالإرث والعديد العديد من الأشياء الأخرى".

وأضاف "نحن بعيدين للغاية لأننا مازلنا في عقد واحد فقط (تحت قيادة ملاك النادي الحاليين) ولكننا سنفعلها عن طريق التحسن أكثر وأكثر".

وأشار "نتخذ خطوات صغيرة، وفي كل مرة تتحسن بشكل أفضل وهذا هو المقصد".

مانشستر سيتي حقق لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في موسم 2011-12 تحت قيادة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، قبل أن يكررها مانويل بيلليجريني بعدها بموسمين.

وساهم جوارديولا في تحقيق اللقب الثالث الموسم الماضي برقم قياسي بلغ 100 نقطة، وعلى الرغم من الصورة المحلية التي تبدو قادرة على السيطرة المحلية إلا أن الصورة الأوروبية لا تبدو بنفس الجودة تحت إمرة بيب عن برشلونة.

إذ نجح المدرب الكتالوني في تحقيق لقبي دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب ليجا متتالية خلال فترته التي امتدت 4 سنوات وصنعت علامة مسجلة في تاريخ الكرة العالمية من حيث أسلوب اللعب الذي عٌرف بالـ"تيكي تاكا".

وواصل مدرب بايرن ميونيخ السابق الحديث عن رؤيته لتطور فريقه "حصدنا 100 نقطة (الموسم الماضي) وننافس على البطولات الأربع التي نشارك بها في الموسم الجاري، وأتمنى أن نكون الموسم المقبل على نفس المنوال. هذه أفضل خطوات يمكن اتخاذها".

وشدد مجددا "لكن المقارنة بأندية مثل برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ وهم يملكون تاريخا طويلا فمازلنا غير متواجدين هناك. أظن أن الطريق الأفضل لمساعدة هذا النادي هو التفكير أننا بعيدين للغاية عن تلك الأندية".

وانتقل للزاوية الأخرى "حينما كنت في برشلونة وبايرن لم نعمل أبدا للتفكير في ترك إرث للمستقبل. هذا النوع من الأشياء يحدث. إن تم تذكرنا فسوف نرى ذلك ولكن من منظور آخر علي أن أفوز وأفوز أكثر مع مرور الأعوام".

مانشستر سيتي يحتل حاليا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، ويلعب في ربع نهائي كأس الاتحاد، وتوج بكأس الرابطة، إضافة إلى الدرع الخيرية مع بداية الموسم.

وعلى بُعد خطوة من التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعد الانتصار على شالكه ذهابا في ألمانيا 3-2.

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