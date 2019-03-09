ميدو: مباراتا الزمالك مع الأهلي يحسمان لقب الدوري.. وإدارة الأبيض تعلمت دروس الماضي

يرى أحمد حسام "ميدو" مدرب نادي الوحدة السعودي أن مباراتي الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري هما ما سيحسمان لقب الدوري للموسم الجاري.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج (الزمالك اليوم) على قناة المحور: "أهم شيء في كرة القدم هو كيفية التعامل مع الخسارة. يبدو أن مجلس إدارة الزمالك تعلم الكثير خلال السنوات الماضية".

وأضاف "نرى الآن رئيس الزمالك يخرج كثيرا ويظهر تمسكه بالجهاز الفني حتى نهاية الموسم مهما كانت النتائج".

ميدو واصل "هذه النقطة كان يستغلها الخصم كثيرا للتفوق علينا لكن حاليا تداركنا الموقف ولم تعد تشكل لنا المشاكل".

مدرب الزمالك السابق أتبع "الفارق بين البطل وغيره هو كيفية إدارة الأزمات وتلك النقطة التي تميز بها الأهلي عنا في فترات كثيرة، لكن حاليا تعلم مجلس الزمالك من أخطاءه".

ميدو أتبع "فخور أيضا بالدور الإيجابي والجيد الذي يقوم به أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك".

وأتم "في اعتقادي أن مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك هما ما سيحسمان لقب الدوري هذا الموسم".

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، فيما يحل الأهلي ثانيا برصيد 51 نقطة من 22 مباراة.

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