الاتحاد الأوروبي يقرر: قرعة واحدة حتى نهائي دوري الأبطال

السبت، 09 مارس 2019 - 11:37

كتب : FilGoal

ويفا‎

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" تغيير نظام قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2018/2019.

وكشف الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي، عن إجراء قرعة واحدة للبطولة حتى المباراة النهائية.

وبعد التعديل الجديد، سيعرف كل فريق متأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، طريقه نحو المباراة النهائية من خلال القرعة المقبلة.

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وكانت المرة الأخيرة التي تم تطبيق هذا النظام فيها موسم 2011/2012.

وستلعب مباريات ذهاب دور ربع النهائي يومي 9 و10 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته.

يذكر أن المباراة النهائية المحدد لها يوم 1 يونيو المقبل، ستقام على استاد "واندا متروبوليتانو" الخاص بنادي أتليتكو مدريد الإسباني.

فيما تقام مباريات ذهاب نصف النهائي في 30 إبريل و1 مايو، وتلعب مباريات الإياب 7/8 مايو، بينما يُقام النهائي يوم 1 يونيو على ملعب "واند ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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