جاري نيفيل: هذه هي المراكز التي يحتاج يونايتد دعمها وعددهم للمنافسة على البطولات

ما هي المراكز التي يحتاج مانشستر يونايتد لدعمها في الصيف المقبل؟ سؤال وجه إلى جاري نيفيل قائد الفريق السابق والحلل الحالي.

وتحدث نيفيل لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "بداية مانشستر يونايتد يحتاج لقلبي دفاع أؤمن بذلك".

وتابع "عندما نتحدث عن فوز يونايتد بالدوري الإنجليزي أو محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا فيجب أن يكون لديك مدافعين أقوياء".

وأضاف نيفيل "الفريق يحتاج لمدافعين وظهير أيمن كحد أدنى في الانتقالات الصيفية المقبلة، هم قاموا بذلك مؤخرا لكنهم يحتاجوا لتكرار الأمر مرة أخرى".

وأكمل "المدرب يحتاج لخط دفاع به رباعي جديد بلا أدنى شك".

وواصل "الفريق يحتاج لمدافع قوي يستطيع التحكم في المباراة مثل فيرجيل فان دايك أو تياجو سيلفا فهما مدافعان من طراز عالمي ويونايتد يحتاج لتلك النوعية من اللاعبين".

قبل أن يستدرك "في قول آخر سأقول ثلاثة مدافعين ولاعب خط وسط ومهاجم بسبب مستوى أليكسيس سانشيز إلا لو استطاع تحويل الكفة لصالحه في الأشهر المقبلة".

وأتم نيفيل "عدا ذلك فالفريق يحتاج لمهاجم آخر ويصبح العدد خمسة لاعبين في الصيف من طراز عالمي وسيصبح الفريق في شكل جيد للغاية ويستطيع المنافسة على البطولات".

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