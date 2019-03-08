المشاكل تلاحق مانشستر سيتي.. بريميرليج يعلن فتح تحقيقا في اختراقه لقواعد اللعب المالي

يبدو أن المشاكل لا تريد ترك مانشستر سيتي خلال الأيام الأخيرة فبعد يوم واحد فقط من إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتحه تحقيقا في اختراق النادي الإنجليزي لقواعد اللعب المالي النظيف.

أعلنت رابطة البريميرليج اليوم الجمعة رسميا فتحها تحقيقا في اختراق سيتي لقواعد اللعب المالي النظيف أيضا.

وقال بيان الرابطة: "البريميرليج تواصل سابقا مع مانشستر سيتي ليطلب الحصول على معلومات حول بعض المزاعم الأخيرة ونحن في حوار مستمر مع النادي".

وأضاف البيان "لدى الدوري قوانين مالية مفصلة وقواعد قوية في ضم اللاعبين الشباب والتعاقدات في الأكاديمية وملكية الطرف الثالثة".

وأتم "نحن نحقق حاليا في هذه الأمور وسنسمح لمانشستر سيتي في كل فرصة شرح التفاصيل المحيطة بهم".

وكانت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية نشرت وثائق تؤكد دفع سيتي لـ200 ألف جنيه إسترليني إلى وكيل جادون سانشو لاعب دورتموند الحالي حينما انضم للفريق عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما ما أدى لفتح الاتحاد الأوروبي لتحقيقه قبل البريميرليج.

وتمنع لوائح الاتحاد الإنجليزي والأوروبي من إغراء اللاعبين تحت 16 عاما بالأموال أو أن يكون لديهم وكيل.

بينما قال مانشستر سيتي أن الأموال المدفوعة لوكيل سانشو جاءت بسبب تقديمه بعض الخدمات في اكتشاف اللاعبين.

هذا بالإضافة لأن الاتحاد الأوروبي اتهم سيتي بالتحايل على قواعد اللعب المالي النظيف في شهر يناير الماضي عن طريق إدخال 60 مليون جنيه إسترليني لخزائن النادي من شركة "أبو ظبي يونايتد" بدلا من الراعي الرسمي "طيران الاتحاد" من أجل ضم رياض محرز من ليستر سيتي الصيف الماضي.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها سيتي يخرق قواعد اللعب المالي النظيف إذ تم اتهامه بها في عام 2014.

وفي ذلك الوقت توصل سيتي لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يقتضي بدفع غرامة مالية قدرها 49 مليون جنيه إسترليني مع تعليق 32 مليون إسترليني منها، مع تخفيض قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015.

وإن تم إثبات اختراق سيتي لقواعد اللعب المالي النظيف فهو قد يتم حرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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