مفاجأة مُدوية.. صحفي إيطالي: يوفنتوس أتفق مع جوارديولا على تولي قيادة الفريق

فجر الصحفي الإيطالي لويجي جيلبا مفاجأة مُدوية، إن صدقت، وهي بوجود اتفاق بين يوفنتوس وبيب جوارديولا لتولي قيادة الفريق.

وزعم الصحفي الإيطالي في إذاعة CRC الإيطالية بـ "لقد علمت بوجود اتفاق بالفعل بين جوارديولا ويوفنتوس على تولي قيادة الفريق الإيطالي بداية من الموسم المقبل".

وأوضح "الشخص الذي أخبرني بذلك، هو نفس الشخص الذي أخبرني في السابق بأن يوفنتوس سيتعاقد مع كريستيانو رونالدو. وهو ما حدث في النهاية".

وأضاف وفقا لتصريحاته التي نقلها موقع (كالشيو ميركاتو) "الاتفاق بين جوارديولا ويوفنتوس يتضمن توليه قيادة الفريق لمدة 4 مواسم مقبلة. مدرب مانشستر سيتي أعطى كلمته بالفعل للسيدة العجوز".

جوارديولا يمتلك عقدا مع مانشستر سيتي حتى 2021 وتولى قيادة الفريق في 2016.

في موسمين لـ بيب، حقق مانشستر سيتي 4 ألقاب. لقب الدوري الإنجليزي مرة والكأس مرتين والسوبر مرة.

بيب ظهر في مقعد المدير الفني في إسبانيا وألمانيا والآن إنجلترا، فهل سيُفاجئنا قريبا ونراه في مقعد الفريق الفني في إيطاليا؟ لننتظر ونرى ما سيحدث.

ماسيمليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس يمتلك عقدا مع الفريق حتى 2020 ولكن أنباء رحيله نهاية الموسم، تتزايد بشكل يومي.

اسم زين الدين زيدان ارتبط كثيرا بتولي تدريب يوفنتوس مع نهاية هذا الموسم، خلفا لـ أليجري، ولكن المدرب الإيطالي يضحك على كل ما يُقال.

أليجري وجه رسائل قوية للصحفيين يوم الخميس الماضي، قائلا: "أنتم يجب عليكم أن تتقنوا عملكم بالشكل الصحيح. نحن نعمل سويا في يوفنتوس منذ 5 سنوات وفي الصدارة الآن بفارق 16 نقطة وحققنا لقب السوبر ومازلنا في سباق دوري أبطال أوروبا، ولكن أنتم ترون بأن الفريق يحتاج لتغيير مدربه".

"أنتم تنظرون دائما للجانب الفارغ من الكأس. أنا لا أفعل ذلك أبدا".

"عقدت جلسة يوم الأربعاء مع رئيس يوفنتوس. ضحكنا كثيرا بسبب ما تكتبوه أنتم من أخبار ليست صحيحة بخصوصي"

"لم أقل أبدا أنني سأرحل من يوفنتوس، ورئيس النادي لم يخبرني أبدا بأنه يرغب في رحيلي. هذا لم يحدث نهائيا ونحن على وفاق كامل".

"علاقتي رائعة مع إدارة يوفنتوس ونحن نُخطط دائما للمستقبل. قررنا أننا سنجلس نهاية الموسم لمناقشة تجديد عقدي مع يوفنتوس".

يوفينتوس يواجه أودينيزي يوم الجمعة في الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي، بعد ذلك سنكون على موعد مع قمة نارية منتظرة تجمع السيدة العجوز أمام أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء، والهدف تعديل الكفة بعد الخسارة ذهابا 2-0 في دور الـ 16 من دوري الأبطال.

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