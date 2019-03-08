"عندما تتلقى اتصالا منهم، مستحيل أن ترفض".. رسميا –رانييري مديرا فنيا لـ روما

تلقى اتصالا لمعرفة رأيه في عودته من جديد لتدريب الفريق، فلم يتردد أبدا. كلاوديو رانييري مديرا فنيا لفريق روما.

نادي روما أعلن بشكل رسمي اليوم الجمعة تعاقده مع رانييري لخلافة الراحل من منصبه أوزيبيو دي فرانشيسكو.

رانييري سيتولى تدريب روما حتى نهاية الموسم الحالي ويستعد لظهوره الأول يوم الاثنين أمام إمبولي في الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي.

وتحدث رانييري لموقع روما الرسمي قائلا: "أنا سعيد للغاية للعودة من جديد لمنزلي".

"عندما تتلقى اتصالا من روما، لا يمكنك الرفض أبدا".

رئيس روما جيم بالوتا كشف أسباب اختيار رانييري قائلا: "هدفنا هذا الموسم هو إنهاء الدوري في أعلى مركز ممكن للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ومن هنا قررنا التعاقد مع مدرب يفهم جيدا بيئة النادي ويعرفها".

"رانييري قادر على تحفيز اللاعبين وتحقيق أهدافنا. أهلا بك رانييري".

وتولى رانييري مسؤولية قيادة روما في ولاية سابقة في الفترة ما بين 2009 و2011.

وقتها قاد رانييري روما في 84 مباراة ونجح في الانتصار في 47 والخسارة في 21 والتعادل في 16 مباراة.

في دوري الأبطال، أبرز ما فعله رانييري مع روما كان الوصول لدور الـ 16 وفي كأس إيطاليا وصل مرتين لنهائي البطولة ولكنه لم يُحرزها.

والآن نحن في انتظار ولاية جديدة لـ رانييري مع روما.

ويحتل روما المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة من 26 مباراة، مبتعدا عن المركز الرابع بـ 3 نقاط فقط لصالح إنتر.

ميلان في المركز الثالث بـ 48 نقطة، ونابولي ثانيا بـ 56 نقطة، وبكل تأكيد يوفنتوس يغرد وحيدا في الصدارة بـ 72 نقطة.

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