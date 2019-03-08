بعد 40 دقيقة مع رديف ليفربول.. تشامبرلين يغادر الملعب بعد شعوره بآلام

الجمعة، 08 مارس 2019 - 17:32

كتب : FilGoal

تشامبرلين - ليفربول

عاد أليكس أوكسليد تشامبرلين للظهور من جديد في الملاعب بقميص ليفربول بعد تعافيه من الإصابة. لعب مع فريق الرديف ولكنه غادر أرض الملعب متأثرا بآلام في العضلة الخلفية.

ليفربول تحت 23 سنة يواجه ديربي كاونتي، والأهم بالنسبة لجماهير الريدز هو تواجد تشامبرلين في التشكيل الأساسي للفريق.

وكان من المنتظر أن يُشارك تشامبرلين لمدة 45 دقيقة ولكنه غادر أرض الملعب في الدقيقة 40.

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بول جويس الصحفي الموثوق في صحيفة تايمز أشار إلى "تشامبرلين شعر بآلام في العضلة الخلفية قبل استبداله. خروجه كان وقائيا".

لكن ما يُطمئن جماهير ليفربول ما كشفته صحيفة ديلي ميل.

وكشفت ديلي ميل "خروج تشامبرلين كان لتفادي أي مخاطرة بعدما شعر ببعض الآلام في الركبة. كان في حالة معنوية جيدة للغاية عندما توجه لغرف خلع الملابس".

وشُوهد تشامبرلين يسير بشكل طبيعي مع طبيب ليفربول لغرف خلع الملابس، مما يُطمئن الجماهير على حالته.

ومن المنتظر أن يكشف النادي الإنجليزي عقب نهاية مباراة الرديف، تفاصيل جديدة حول تشامبرلين.

ويغيب تشامبرلين عن ليفربول منذ شهر أبريل الماضي بالتحديد مواجهة روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تعرض لإصابة قوية عبارة عن قطع في أربطة الركبة.

عودة تشامبرلين للمشاركة مع الفريق الأول أصبحت قريبة للغاية، وذلك بعدما ضمه النادي في قائمة الفريق الأوروبية.

ليفربول يستعد لمواجهة بايرن ميونيخ يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعد نهاية لقاء الذهاب دون أهداف.

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