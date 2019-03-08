رسميا – الفيفا يرفض طلب تشيلسي بتجميد منعهم من التعاقدات لحين البت في الاستئناف

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلب نادي تشيلسي الإنجليزي بتجميد قرار منعهم عن التعاقدات الجديدة مؤقتا لحين البت في طلب الاستئناف.

وكشف نادي تشيلسي عن أن الفيفا رفض طلبهم بتجميد عقوبة حرمانهم من التعاقدات لمدة عام، لحين البت في طلب الاستئناف على القرار الذي تقدموا به.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أصدر قرارا بمعاقبة تشيلسي بمنعه من إبرام أي تعاقدات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين.

وبجانب الإيقاف عن التعاقدات، فقد تم تغريم الفريق اللندني مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني على خلفية مخالفته قواعد الفيفا في التعاقد مع لاعبين قٌصر، مع منح الفريق مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعه.

وأثبتت تحقيقات الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي استمرت لثلاث سنوات، وجود مخالفات في عقود نادي تشيلسي مع 29 لاعبا تقل أعمارهم عن 18 عاما في مخالفة للبند رقم (19) من قواعد الفيفا، من بينهم عقد بيرتراند تراوري اللاعب البوركينابي في عام 2013 والذي يلعب حاليا لنادي ليون الفرنسي.

يذكر أن أندية مثل أتلتيكو مدريد ومالاجا الإسبانيين سبق وطُبق عليهما نفس العقوبة، بجانب حرمان ريال مدريد أيضا من التعاقدات لفترتي انتقالات قبل تخفيضها إلى فترة واحدة.

وسبق لتشيلسي نفسه التعرض للعقوبة ذاتها عام 2009 قبل أن يتم تخفيضها.

وبذلك سيكون تشيلسي محروما من إبرام أي تعاقدات جديدة لحين يبت الفيفا في طلب استئناف الفريق على قرار حرمانه من التعاقدات.

وكان تشيلسي قد أعلن تعاقده مع جونزالو إيجواين المهاجم الأرجنتيني على سبيل الإعارة من يوفنتوس لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لموسم إضافي، مع ضم كريستيان بوليسيتش الموهبة الأمريكية من بروسيا دورتموند وإعارته للفريق الألماني حتى نهاية الموسم الجاري، وهي الصفقة التي سيتمكن تشيلسي من استقطابها بشكل طبيعي رغم العقوبة بسبب إتمام إجراءاتها.

قرار الإيقاف عن التعاقدات الجديدة أيضا ربما يكون سببا في تعثر انتقال إيدين هازارد الجناح البلجيكي للفريق إلى ريال مدريد كما كان متوقعا، بجانب كونه فرصة للاستفادة من لاعبي الفريق المعارين للخارج، والذين وصل عددهم إلى 29 لاعبا.

وحسب BBC، فيحق لتشيلسي الاستئناف على العقوبة خلال ثلاثة أيام، مع منحه 90 يوما قبل إعلان القرار النهائي وتفعيل العقوبة، وسيحق للنادي بيع لاعبيه وفسخ العقود لكن لا يحق له ضم لاعبين جدد، ولا يشمل القرار فريق السيدات في النادي أو فريق الصالات.

وخلال فترة الـ90 يوما حال استئناف النادي، يحق لهم إبرام تعاقدات جديدة قبل إعلان القرار النهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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