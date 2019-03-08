ميرور: سولشاير سيصبح مدربا دائما لـ يونايتد.. وسيتقاضى نصف راتب مورينيو

أولي جونار سولشاير سيصبح مدربا دائما لمانشستر يونايتد، وسيتقاضى نصف راتب المدرب السابق جوزيه مورينيو، والعهدة على الراوي: صحيفة ميرور البريطانية.

سولشاير تولى مهمة تدريب الشياطين في ديسمبر الماضي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم بعد إقالة مورينيو من منصبه بسبب تراجع النتائج.

وبعد الأداء الرائع والانتصارات العديدة التي حققها الفريق، سواء على صعيد المحلي باحتلال المركز الرابع أو أوروبيا بالتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعد عودة تاريخية امام باريس، بات استمراره مطلبا أساسيا من اللاعبين قبل الجماهير.

وصحيفة ميرور كشفت عن أن ذلك القرار سيتم اتخاذه بالفعل وسيصبح النرويجي مدربا دائما للشياطين الحمر ما يعني استمراره في الموسم المقبل.

الصحيفة أشارت كذلك إلى الراتب السنوي المقرر أن يتقاضاه سولشاير، والذي قالت إنه سيبلغ 7 ملايين ونصف مليون إسترليني أي نصف راتب مورينيو الذي كان يتقاضى 15 مليون سنويا.

وذكرت ميرور أن سولشاير سيقبل بهذا الراتب بالطبع في ظل رغبته في تحقيق حلمه بتدريب الفريق الذي مثله كلاعب.

"الإعلان الرسمي لم يتم بعد ولكن طاقمه التدريبي واللاعبين يعلمون أنها مسألة وقت ليس أكثر" هكذا أكدت الصحيفة البريطانية.

الدعم لم يأت من لاعبي مانشستر يونايتد فقط، السير أليكس فيرجسون يؤيد هذا القرار أيضا، حسبما أشارت نفس الصحيفة قبل أيام.

سولشاير كان قد علق على رغبة اللاعبين في استمراره، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أرسنال، وقال: "بالطبع أحب تدريب هؤلاء الصبية والعمل هنا، وقلتها من قبل عدة مرات، أنا فقط أفعل ما يتوجب علي في كل يوم، وعندما يأتي وقت اتخاذ القرار سنفكر في الأمر".

النرويجي قاد الفريق لهزيمة وحيدة خلال 17 مباراة بجميع المسابقات، وتحقيق 9 انتصارات على التوالي، منهم التغلب على أندية بحجم توتنام وأرسنال وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

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