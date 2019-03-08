ومن غيرهما؟.. أجويرو وجوارديولا الأفضل بشهر فبراير في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 08 مارس 2019 - 14:51

كتب : FilGoal

أجويرو - جوارديولا - مانشستر سيتي - تشيلسي

فوزه بجائزة لاعب الشهر كان متوقعا بعد الأداء الرائع الذي قدمه خلال الشهر الماضي. سيرخيو أجويرو لاعب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المهاجم الأرجنتيني تفوق على 7 مرشحين آخرين هم: ساديو ماني وفيرجيل فان دايك من ليفربول، وبول بوجبا ولوك شاو من مانشستر يونايتد، وويلفريد زاها من كريستال بالاس إضافة لأشلي بارنز من بيرنلي وشون لونجستاف من نيوكاسل.

أجويرو خلال شهر فبراير شارك في 4 مباريات حقق فيهم الانتصار جميعا، وبالتأكيد لمساته كانت حاضرة في مساعدة السماوي على ذلك.

أخبار متعلقة

كلوب: أهداف صلاح هي ما أوصلتنا لما نحن فيه حاليا "يوم حاسم وهام".. تقرير: وكيلة إيكاردي تجتمع مع إدارة إنتر مؤتمر سولشاير: مارسيال جاهز لمواجهة أرسنال.. وهذا ما يحتاجه راشفورد للتطور بشكل أكبر الاتحاد الأوروبي يشرح كل حالات الـVAR الجدلية في إياب ثمن نهائي الأبطال

الدولي الأرجنتيني سجل 7 أهداف بالتمام والكمال. والتفرد لم يكن في هذا العدد الكبير نسبيا بعدد المباريات وإنما في الفرق التي سجل بها.

مهاجم أتليتكو مدريد السابق سجل هاتريك مرتين على التوالي وأمام من؟ أرسنال وتشيلسي كما هز شباك وست هام من ركلة جزاء.

أجويرو سجل إجمالا 18 هدفا في المسابقة ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق هدف وحيد عن الدولي المصري محمد صلاح.

وانضم إليه مدربه بيب جوارديولا في الفوز بجائزة مدرب الشهر بعدما قاد الفريق لتحقيق 4 انتصارات متتالية من ضمنهم تشيلسي وأرسنال، واحتلاله صدارة المسابقة بعد تخطي ليفربول.

وتوج المدرب الإسباني بالجائزة لأول مرة خلال الموسم الجاري ليرفع عدد مرات تتويجه بالجائزة إلى 6 مرات إجمالا بالتساوي مع سام ألاردايس وبوبي روبسون.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة المسابقة برصيد 71 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول.

ومنذ انضمامه إلى فريق مدينة مانشستر الأزرق في صيف 2011 سجل الأرجنتيني 224 هدفا مع الفريق وصنع 64 هدفا، كهداف تاريخي للنادي.

اقرأ أيضا:

عودة بالذاكرة للقصص الخلفية لرجوع برشلونة الأعظم في تاريخ كرة القدم

حوار في الجول - قمر يتحدث عن لقب الهداف وقميص المنتخب.. فترة ذهبية واعتزال مع الاتحاد

لاسارتي يطمأن على جاهزية السولية.. وقمصان: لا نلعب إلا للفوز أمام فيتا كلوب

الاتحاد الأوروبي يشرح كل حالات الـVAR الجدلية في إياب ثمن نهائي الأبطال

اتحاد الكرة يحدد لـ في الجول الملعب الأقرب لاحتضان أمم إفريقيا حال خروج استاد بورسعيد

مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد حسم موقف استاد بورسعيد

سيرخيو أجويرو

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل الإسماعيلي – شيلونجو على مقاعد البدلاء.. ومارشال يقود الهجوم أمام مازيمبي 16 دقيقة | إفريقيا
مران الزمالك – جروس يشرح للاعبين بعض الواجبات الفنية.. وعودة حفني وجمعة للتدريب الجماعي 26 دقيقة | إفريقيا
بعد خلاف غرف الملابس.. ماركا: محادثات سلام بين راموس وبيريز 37 دقيقة | أوروبا
ميرور: سولشاير سيصبح مدربا دائما لـ يونايتد.. وسيتقاضى نصف راتب مورينيو 53 دقيقة | أوروبا
أحمد فتحي: النجيل الصناعي يؤثر علينا سلبا لكنني اعتدت على الفوز مهما كانت الأجواء ساعة | إفريقيا
مؤتمر لاسارتي: خبرات الأهلي قادرة على حسم لقاء فيتا رغم الصعوبات ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 4 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل

قد ينال إعجابك