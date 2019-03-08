ومن غيرهما؟.. أجويرو وجوارديولا الأفضل بشهر فبراير في الدوري الإنجليزي

فوزه بجائزة لاعب الشهر كان متوقعا بعد الأداء الرائع الذي قدمه خلال الشهر الماضي. سيرخيو أجويرو لاعب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المهاجم الأرجنتيني تفوق على 7 مرشحين آخرين هم: ساديو ماني وفيرجيل فان دايك من ليفربول، وبول بوجبا ولوك شاو من مانشستر يونايتد، وويلفريد زاها من كريستال بالاس إضافة لأشلي بارنز من بيرنلي وشون لونجستاف من نيوكاسل.

أجويرو خلال شهر فبراير شارك في 4 مباريات حقق فيهم الانتصار جميعا، وبالتأكيد لمساته كانت حاضرة في مساعدة السماوي على ذلك.

الدولي الأرجنتيني سجل 7 أهداف بالتمام والكمال. والتفرد لم يكن في هذا العدد الكبير نسبيا بعدد المباريات وإنما في الفرق التي سجل بها.

مهاجم أتليتكو مدريد السابق سجل هاتريك مرتين على التوالي وأمام من؟ أرسنال وتشيلسي كما هز شباك وست هام من ركلة جزاء.

أجويرو سجل إجمالا 18 هدفا في المسابقة ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق هدف وحيد عن الدولي المصري محمد صلاح.

وانضم إليه مدربه بيب جوارديولا في الفوز بجائزة مدرب الشهر بعدما قاد الفريق لتحقيق 4 انتصارات متتالية من ضمنهم تشيلسي وأرسنال، واحتلاله صدارة المسابقة بعد تخطي ليفربول.

وتوج المدرب الإسباني بالجائزة لأول مرة خلال الموسم الجاري ليرفع عدد مرات تتويجه بالجائزة إلى 6 مرات إجمالا بالتساوي مع سام ألاردايس وبوبي روبسون.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة المسابقة برصيد 71 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول.

ومنذ انضمامه إلى فريق مدينة مانشستر الأزرق في صيف 2011 سجل الأرجنتيني 224 هدفا مع الفريق وصنع 64 هدفا، كهداف تاريخي للنادي.

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