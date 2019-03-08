كلوب: أهداف صلاح هي ما أوصلتنا لما نحن فيه حاليا

أشاد يورجن كلوب المدرب الألماني لليفربول بمجهودات محمد صلاح نجم الفريق كثيرا رغم غيابه عن التسجيل في الفترة الأخيرة.

ورد كلوب على سؤال حول ما إن كان يعاني صلاح من حالة إحباط بسبب عدم تسجيله مؤخرا، فقال "صلاح يملك معدل تهديفي لا يصدق، وكان ذلك سببا فيما نحن فيه الآن".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة عن صلاح "بالتأكيد نريد أن يسجل لاعبينا دائما ونحن نملك مهاجمين أقوياء ومؤثرين. ولكن الحقيقة هي أن لا يوجد لاعب يسجل دائما".

وأضاف "صلاح يملك معدل تهديفي لا يصدق، وكان ذلك سببا فيما نحن فيه الآن. ليست أهدافه فقط بكل تأكيد لكن أهدافه كانت جزء مهما في ذلك".

المدرب الألماني واصل "نحن لا نتحدث عن هذا الأمر أساسا. نحن نصنع الفرص للتسجيل وفي مباراة صعبة مثلا مثل إيفرتون كان لدينا أربع أو خمس فرص محققة للتسجيل. في مباراة الذهاب التي فزنا بها كانت فرصنا أقل".

سجل محمد صلاح 17 هدفا هذا الموسم، يحتل بهم المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف سرخيو أجويور مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ18 هدفا.

ويملك صلاح 49 هدفا مع ليفربول في بطولة الدوري منذ وصوله قبل بداية الموسم المنقضي، و51 هدفا في الدوري الإنجليزي بشكل عام.

وتحدث كلوب أيضا في المؤتمر الصحفي عن إصابات الفريق، فقال "أعتقد أن حالة الفريق تحسنت قليلا في هذا الشق".

وأوضح "ديجين لوفرين تدرب مع الفريق أمس الخميس لأول مرة وهو في كامل جاهزيته".

كلوب أتبع "جوي جوميز حاليا يستطيع الركض بنسبة 100% من وزنه، وهذا الوضع جيد جدا أيضا بالنسبة له".

وواصل "في الأغلب سيعود كل اللاعبين بعد فترة التوقف الدولي. جوي جوميز والجهاز الطبي يعتقدان ذلك على سبيل المثال".

واسترسل "بخصوص لوفرين فعلينا أن ننتظر ونرى. هو حاليا سليم تماما ولا يعاني من أي إصابة، لكن علينا أن ننتظر ونرى حالته البدنية بشكل أكبر".

وعن الإصابات الحديثة، أقر كلوب بوجود إصابة واحدة من نصيب جيمس ميلنر، لكنه قال "ميلنر يعاني من مشكلة عضلية. لكن حين يتعلق الأمر بميلنر علينا أن ننتظر، لأنه يتعافى بشكل أسرع من الباقي.. إنه ميلي (ميلنر) ببساطة".

وتطرق كلوب للحديث عن مباراة بيرنلي فقال "علينا الفوز وهذا كل شيء. حين سنلعب يوم الأحد سنكون قد عرفنا بالفعل نتيجة مباراة مانشستر سيتي".

كلوب أكمل "لذلك نحن لا نركز سوى على نتيجة مباراتنا وفقط ولا علينا سوى تحقيق الفوز".

وأتم "علينا أن نكون متفائلين وإيجابيين. علينا أن نكون جيدين بالقدر الكافي لتحقيق الفوز على بيرنلي".

ليفربول يواجه بيرنلي مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 71 نقطة.