تقرير: الكويت وعمان قد يشاركا قطر تنظيم مونديال 2022.. وفيفا يرفض التعليق

الخميس، 07 مارس 2019 - 19:20

كتب : FilGoal

مونديال قطر 2022

الكويت وسلطنة عمان قد يشاركان في استضافة مونديال 2022 إلى جوار قطر حال ما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا بدلا من 32.

جياني إنفانتينو رئيس فيفا قال في يناير الماضي إن الفيفا يدرس زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 إلى 48 منتخبا، مع إمكانية استضافة بعض دول الخليج القريبة من قطر لبعض مباريات البطولة.

وبعدها بعدة أيام أوضح أنه تحدث مع قطر التي ستستضيف كأس العالم 2022 من أجل إمكانية زيادة عدد منتخبات البطولة إلى 48 منتخبا وأشار إلى وجود ترحيب بالفكرة.

أخبار متعلقة

إنفانتينو يضمن رئاسة فيفا لـ4 سنوات جديدة حوار - إنفانتينو: الرد على "خلافات الاتحاد الأوروبي".. وزيادة منتخبات كأس العالم 2022 ورأي قطر إنفانتينو: منتخبات مونديال 2022 قد تصل إلى 48 منتخبا.. الدول القريبة من قطر قد تستضيف مباريات إنفانتينو: نريد تطوير بطولات الأندية.. انظروا لمحمد صلاح

وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشييتد بريس" ذكرت في تقرير لها أن "شخص على دراية بالموقف" قال إن فيفا يرغب في منح دولتي الكويت وسلطنة عمان بعض الواجبات للمساهمة في استضافة البطولة رفقة قطر مع الزيادة المتوقعة في عدد المنتخبات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق عن استضافة دول كندا والمكسيك وأمريكا لبطولة كأس العالم 2026 مع مشاركة 48 منتخبا في البطولة.

ومناقشة قرار زيادة المنتخبات في مونديال 2022 سوف يتم طرحه في اجتماع مجلس الفيفا المقبل يوم 15 مارس الجاري في مدينة ميامي الأمريكية.

شبكة سكاي سبورتس البريطانية اتجهت إلى فيفا من أجل التعليق على تقرير أسوشييتد بريس بشأن دور الكويت وعمان في استضافة البطولة ولكن الاتحاد الدولي أجاب بأنه لن يعلق على الأمر.

إنفانتينو أعرب سابقا عن رغبته في استضافة جيران لقطر للبطولة حال الزيادة، وقال وقتها: "إن تمكنا ربما من إقناع بعض جيران قطر في منطقة الخليج والقريبين للغاية من الدولة، باستضافة بعض مباريات كأس العالم سيكون لذلك منفعة كبيرة ليس فقط للمنطقة بل للعالم".

واسترسل "لست شخصا ساذجا، أقرأ الأخبار وأتابع الإعلام وأعلم العناوين جيدا أن هناك توترا كبيرا في هذه المنطقة".

وتابع "الأمر يعود للقادة بتولي زمام الأمور، لكن من السهل التحدث عن مشروع كرة قدم مشترك عن الأشياء الأخرى".

وأتم "إن تمكنا من مساعدة كافة الموجودين في الخليج، وكل دول العالم بأن يطوروا كرة القدم، إن تمكنا من إيصال رسالة إيجابية لما يمكن لكرة القدم أن تفعلها، إذا حينها يجب أن نجرب".

وكان حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن الملف القطري قد قال في أكتوبر من العام الماضي إن "قطر تدرس قرار زيادة عدد المنتخبات وسوف تتخذ قرارها قبل بدء التصفيات المؤهلة للبطولة".

وأتم "قد نلجأ لحل استضافة بلدين للبطولة، إنها البطولة الأولى في الشرق الأوسط وهي فرصة عظيمة لتقريب الناس وأن يتساعدون لإنجاح الحدث".

طالع أيضا

وزير الرياضة لـ في الجول: لا مخاوف بشأن أرضية استاد القاهرة.. سيكون جاهزا قبل كأس الأمم

حكم نهائي الأبطال 2016: ركلة يونايتد احتسبت بسبب ويفا.. لا يحدث ذلك في إنجلترا

تقرير أرجنتيني: ميسي لن يواجه المغرب ويشارك أمام فنزويلا

أمم إفريقيا 1986.. والكلمة العليا للمدرب الأجنبي

حارس إنجلترا: قلت لنفسي لن أدع صلاح يسجل في مرماي

لعنة بوفون وشيء يحدث لأول مرة في أبرز أرقام الانتصار التاريخي ليونايتد على سان جيرمان

مونديال قطر مونديال 2022

نرشح لكم

أخر الأخبار

طولان: إصرار اللاعبين أمام الإنتاج كان رائعا.. ومن يتعامل مع مصيلحي يدرك معنى الاحترافية 2 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – برنامج تدريبي مكثف لـ محمود علاء للحاق بلقاء جور ماهيا 2 دقيقة | إفريقيا
وكيل بوفون: الأمطار هي سبب خطأه ضد يونايتد 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
انتفاضة الـ 37 دقيقة تُدمر الإنتاج.. الاتحاد يفوز ويقفز 5 مراكز في الدوري 26 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - هازارد وإيجوايين وكانتي على الدكة أمام دينامو كييف 26 دقيقة | أوروبا
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا في مخالفات مانشستر سيتي بسبب سانشو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 3 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 4 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل

قد ينال إعجابك