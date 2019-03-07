تقرير: الكويت وعمان قد يشاركا قطر تنظيم مونديال 2022.. وفيفا يرفض التعليق

الكويت وسلطنة عمان قد يشاركان في استضافة مونديال 2022 إلى جوار قطر حال ما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا بدلا من 32.

جياني إنفانتينو رئيس فيفا قال في يناير الماضي إن الفيفا يدرس زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 إلى 48 منتخبا، مع إمكانية استضافة بعض دول الخليج القريبة من قطر لبعض مباريات البطولة.

وبعدها بعدة أيام أوضح أنه تحدث مع قطر التي ستستضيف كأس العالم 2022 من أجل إمكانية زيادة عدد منتخبات البطولة إلى 48 منتخبا وأشار إلى وجود ترحيب بالفكرة.

وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشييتد بريس" ذكرت في تقرير لها أن "شخص على دراية بالموقف" قال إن فيفا يرغب في منح دولتي الكويت وسلطنة عمان بعض الواجبات للمساهمة في استضافة البطولة رفقة قطر مع الزيادة المتوقعة في عدد المنتخبات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق عن استضافة دول كندا والمكسيك وأمريكا لبطولة كأس العالم 2026 مع مشاركة 48 منتخبا في البطولة.

ومناقشة قرار زيادة المنتخبات في مونديال 2022 سوف يتم طرحه في اجتماع مجلس الفيفا المقبل يوم 15 مارس الجاري في مدينة ميامي الأمريكية.

شبكة سكاي سبورتس البريطانية اتجهت إلى فيفا من أجل التعليق على تقرير أسوشييتد بريس بشأن دور الكويت وعمان في استضافة البطولة ولكن الاتحاد الدولي أجاب بأنه لن يعلق على الأمر.

إنفانتينو أعرب سابقا عن رغبته في استضافة جيران لقطر للبطولة حال الزيادة، وقال وقتها: "إن تمكنا ربما من إقناع بعض جيران قطر في منطقة الخليج والقريبين للغاية من الدولة، باستضافة بعض مباريات كأس العالم سيكون لذلك منفعة كبيرة ليس فقط للمنطقة بل للعالم".

واسترسل "لست شخصا ساذجا، أقرأ الأخبار وأتابع الإعلام وأعلم العناوين جيدا أن هناك توترا كبيرا في هذه المنطقة".

وتابع "الأمر يعود للقادة بتولي زمام الأمور، لكن من السهل التحدث عن مشروع كرة قدم مشترك عن الأشياء الأخرى".

وأتم "إن تمكنا من مساعدة كافة الموجودين في الخليج، وكل دول العالم بأن يطوروا كرة القدم، إن تمكنا من إيصال رسالة إيجابية لما يمكن لكرة القدم أن تفعلها، إذا حينها يجب أن نجرب".

وكان حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن الملف القطري قد قال في أكتوبر من العام الماضي إن "قطر تدرس قرار زيادة عدد المنتخبات وسوف تتخذ قرارها قبل بدء التصفيات المؤهلة للبطولة".

وأتم "قد نلجأ لحل استضافة بلدين للبطولة، إنها البطولة الأولى في الشرق الأوسط وهي فرصة عظيمة لتقريب الناس وأن يتساعدون لإنجاح الحدث".

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