القلعة تشتعل.. صدام ناري بين راموس وبيريز عقب لقاء أياكس.. ورئيس ريال مدريد يريد مورينيو

إذا كنت تعتقد أن مرور الأيام سيُخمد من نيران قلعة ريال مدريد بعد الـ 6 أيام الكارثية، فأنت مُخطئ تماما. النيران استمرت بل ووصلت داخل غرف ملابس الفريق الإسباني. القائد سيرخيو راموس يدخل في صدام مع فلورنتينو بيريز.

راموس لم يقبل توبيخ بيريز للاعبي ريال مدريد في غرف خلع الملابس عقب الخسارة من أياكس، ليرد بقوة على رئيس الملكي ويتهمه بأنه السبب في كل ما حدث.

صحيفة AS الإسبانية كشفت تفاصيل مثيرة حدثت في غرف خلع ملابس ريال مدريد عقب الخسارة من أياكس. تفاصيل طرفها الثنائي بيريز وراموس.

بيريز وبخ لاعبي ريال مدريد وظل يُهاجمهم لدقائق كثيرة، مستخدما لفظ "مُخجل – فاضح"، ليقرر راموس وحيدا الرد على بيريز.

قائد ريال مدريد انفجر في وجه بيريز ليتهمه بـ "التخطيط السيء الذي تسبب في تلك الكارثة". المشادة أصبحت حامية أكثر، ليقول راموس لـ بيريز: "لقد أعطيتكم كل شيء. قاتلت في أرض الملعب من أجل شعار ريال مدريد. ادفع لي مستحقاتي وسأرحل".

لم يتحرك أي لاعب من ريال مدريد للفصل بين راموس وبيريز، وقف الكل شاهدا على الصدام قبل أن يخرج رئيس ريال مدريد من الغرفة.

الأمور لم تنته هنا.

بيريز اجتمع مع بعض أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد وطرح فكرة إقالة سانتياجو سولاري من منصبه.

ليس ذلك فقط، بل أعلن بيريز لأعضاء المجلس رغبته في إعادة جوزيه مورينيو من جديد كمدير فني لـ ريال مدريد.

القرار النهائي لم يُحسم، وفقا لصحيفة AS، ولكن قد يُعلن بشكل رسمي في الساعات القليلة المقبلة.

ريال مدريد استيقظ على كابوس مُرعب استمر لـ 6 أيام. خسر من برشلونة 3-0 على ملعبه وودع كأس ملك إسبانيا. خسر من برشلونة 1-0 على ملعبه ورفع الراية البيضاء في الدوري. خسر من أياكس 4-1 على ملعبه ليودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

كابوس لم يتوقعه أي مُشجع لـ ريال مدريد. الموسم الملكي انتهى ونحن مازلنا في بداية شهر مارس.

ما بعد الكابوس

حسب برنامج "إل شرينجيتو" الرياضي الإسباني، فإن بيريز تواصل مع زين دين زيدان مدرب الفريق السابق من أجل عودته لتدريب الفريق مرة أخرى.

البداية كانت من صحيفة "ماركا" والتي كشفت عن اجتماع يجرى بين سولاري وفلورنتينو بيريز رئيس النادي فجر اليوم الأربعاء.

وحسب الصحيفة، فإن فلورنتينو بيريز تحدث مع اللاعبين لفترة طويلة عقب مباراة أياكس، ثم دار بين بيريز وسولاري اجتماع طويل للحديث عن الهزيمة.

الصحيفة ترى أن رحيل سولاري ربما يتأجل لنهاية الموسم بسبب قلة خبرة راؤول جونزاليس وشابي ألونسو أبرز المرشحين لخلافته.

من جهة أخرى، خرج جوسيب بيدريرول مقدم برنامج "إل شرينجيتو"، وكشف في خبر حصري له بأن سولاري قد لا يكون مدربا لريال مدريد أمام بلد الوليد في المباراة المقبلة.

وحسب البرنامج الرياضي، فإن فلورنتينو بيريز تواصل مع زيدان للعودة لتدريب ريال مدريد مع منحه صلاحيات كاملة لبناء فريق جديد قوي، لكن الفرنسي لا يريد التعجل في اتخاذ قراره وطلب منحه فرصة حتى نهاية الموسم الجاري.

عن مورينيو

علاقة مورينيو مع فلورنتينو بيريز تعد "مميزة للغاية" بل والثنائي كان يتبادل الرسائل، حسبما كشفت صحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق.

مورينيو تولى تدريب ريال مدريد في ولاية سابقة ما بين 2010 و2013، إلا أنها انتهت على رحيله بعد فشله في الفوز بدوري أبطال أوروبا واكتفائه بالوصول لنصف النهائي في 3 مواسم متتالية

رغم عدم النجاح في دوري الأبطال، إلا أن مورينيو رفع لقب الدوري الإسباني وكأس إسبانيا والسوبر الإسباني مع ريال مدريد.

المدرب البرتغالي دخل في أزمات كبيرة مع الصحافة الإسبانية ومع بعض من لاعبيه في ريال مدريد، وعلى رأسهم القائد السابق للفريق: إيكر كاسياس الذي تحوّل ليصير حارسا احتياطيا في الموسم الأخير لـ مورينيو، إلى جانب خلافاته مع راموس أيضا.

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